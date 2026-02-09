Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Oldřich Haluza
  12:07
Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách. Ve vstupní hale pod schodištěm stála desítky let až do roku 2011, kdy se z budovy stěhoval kojenecký ústav.
Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20. let minulého století. | foto: Soukromý archiv potomků rodiny Löw-Beerů

Potomci průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu milion korun...
Pohled na uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských...
Uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Současný stav.
Jídelna ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Jedná se o sochu ženy a dítěte, jejímž autorem je italský sochař Antonio Tantardini. Cenné dílo přežilo nacistickou éru i období komunismu a nacházelo se ve vile ještě v době provozu kojeneckého ústavu. Její současné umístění není po zmizení známé.

„Rodina Löw-Beerových si přeje, aby byla socha nalezená a navrácená zpět do vily, kde by znovu mohla sloužit jako symbol a připomínka osudu jedné z ikonických brněnských rodin 20. století. Pokud by se to ukázalo jako nemožné, je připravena převzít za sochu odpovědnost jiným důstojným způsobem. Jejím jednoznačným a prvotním přáním však zůstává návrat sochy do domu v Brně,“ řekl jihomoravský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je oprávněný jednat za rodinu.

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Potomci průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu milion korun za nalezení sochy, která do roku 2011 stála v hale vily na adrese Hlinky 132 v brněnských Pisárkách.
Pohled na uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Současný stav.
„Nejde nám o majetek ani finanční zisk. Jde o paměť, odpovědnost a vztah města k vlastní historii,“ zdůraznila rodina Löw-Beerových.

Aby zvýšila šance na nalezení sochy, vypsala milionovou odměnu za informace vedoucí k jejímu bezpečnému navrácení v dobrém stavu, anebo odkoupení od současného majitele sochy.

Tugendhat i další. Někdejší obyvatele slavných vil připomínají Kameny zmizelých

„Příběh této vily je příběhem Brna ve 20. století. Je ostudné, že budova dnes chátrá a že umělecké dílo, které je s ní neoddělitelně spjato, zmizelo,“ prohlásil Doležel.

Lidé, kteří disponují relevantními informacemi nebo mají zájem o uplatnění nároku na odměnu, ho mohou kontaktovat na mailu mdolezel@seznam.cz nebo na telefonním čísle 739 570 706. Identita dárce, informátorů či žadatelů o odměnu nebude bez jejich výslovného písemného souhlasu zveřejněna.

Vila v současnosti chátrá

Rodina Löw-Beerových společně s Doleželem zároveň upozorňuje na zhoršující se stav historické vily na Hlinkách. V současnosti chátrá, stala se útočištěm pro bezdomovce.

August Löw-Beer si ji nechal postavit v roce 1922 jako domov pro sebe a svou rodinu. Žil zde až do roku 1938, kdy kvůli svému židovskému původu uprchl před nacisty. Během okupace vilu zabavilo gestapo. Po válce byla zestátněna a vznikl v ní kojenecký ústav.

„Po roce 1989 se potomci vědomě rozhodli neuplatnit restituci z úcty k tomu, že budova sloužila veřejně prospěšnému účelu – péči o kojence. Po mnoho let považovala rodina toto rozhodnutí za morálně správné. Situace se však zásadně změnila poté, co kojenecký ústav vilu opustil. Objekt byl následně prodán do soukromého vlastnictví a od té doby není smysluplně využíván, postupně chátrá a ztrácí svou důstojnost i hodnotu,“ uvedl Doležel.

Nejlepší vily v Brně jsou po rodině Löw-Beerů, zaplatili i Tugendhat

Zatímco v době prodeje do soukromých rukou byla vila plně obyvatelná, dnešní stav je s tím v ostrém kontrastu. „Je pro nás nesmírně bolestné sledovat, že dům, k němuž se naše rodina po desetiletí chovala zdrženlivě a s respektem, je dnes v takovém stavu,“ posteskla si rodina Löw-Beerových.

„O plánovaném prodeji vily jsme tehdy neměli žádné informace. Pokud bychom o něm věděli, podnikli bychom kroky k jednání o jejím navrácení a odpovědné správě,“ dodala rodina. Potomci Augusta Löw-Beera podporují snahy o její citlivou obnovu a smysluplné kulturní využití ku prospěchu všech obyvatel Brna.

