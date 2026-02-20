Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Autor:
  9:39
Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že celou dobu, co po ní rodina pátrá, leží v depozitáři muzea. Tam se dostala nejspíš někdy před patnácti lety, kdy ve vile skončil kojenecký ústav a město ji prodalo.
Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20. let minulého století. | foto: Soukromý archiv potomků rodiny Löw-Beerů

Pohled na uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách.
Uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách.
Jídelna ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Jídelna ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách.
Na nález ani metr a půl vysoké plastiky s ženou a dítětem na podstavci upozornil jako první Český rozhlas Brno, jemuž tuto informaci potvrdil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS).

„Naši kurátoři ji neměli zaevidovanou ve sbírkách, takže jsme původně řekli, že u nás není. Jenže depozitář využívá jako sklad i odbor správy majetku brněnského magistrátu,“ přiblížil iDNES.cz Šolc, jak se mohlo stát, že v jejich prostorách oficiálně není, ale ve skutečnosti je.

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Podle něj socha neměla žádné evidenční číslo v nějaké databázi, pravděpodobně si její umístění do skladu při vyklízení vily před patnácti lety nijak nepoznačili ani na magistrátu, takže se na ni časem jednoduše zapomnělo. „Na to, že se tam socha nachází, nás upozornil správce depozitáře,“ doplnil Šolc.

Jak to bude s milionovou odměnou?

O milion korun jako odměnu pro nálezce, kterou rodina vyhlásila, však nebude bohatší ani správce, ani muzeum, ani magistrát. „Myslím si, že je důležité, že jsme přiznali, že je celou dobu u nás. Lepší bude, když peníze využije rodina na něco jiného, nepovažoval bych ani za etické si peníze brát,“ sdělil Šolc.

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Pohled na uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Uliční průčelí vily Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Současný stav.
Jídelna ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky v brněnských Pisárkách. Snímek pochází asi z 20. let minulého století.
Stěžejní podle něj je, že je socha v pořádku, nikdo neukradl, nerozbil a bude možné ji představit veřejnosti. Kdy se tak stane, zatím není jasné.

„S potomky rodiny ladíme cestu do Brna, měli by dorazit v nejbližší době. Sochu chtějí vidět ještě i právě na původním místě v depozitáři,“ dodal krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který je s rodinou v kontaktu a rok s ní po soše neúspěšně pátral.

