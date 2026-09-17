Ztracená a objevená socha Sirotci je opět vystavená v brněnské vile Löw-Beer

Jak dlouho bude socha vystavená, zatím není definitivně rozhodnuto, o jejím dalším osudu jednají zástupci Brna podle krajského zastupitele Michala Doležela (TOP 09), který je s rodinou v kontaktu s potomky Augusta a Alice Löw-Beerových.
Autorem díla je milánský sochař Tantardini, který žil v letech 1829 až 1879. Mramorové sousoší Sirotci bylo součástí výzdoby vily Augusta a Alice Löw-Beerových, která dosud stojí na adrese Hlinky 132. „August sochu daroval své manželce Alice v roce 1923, krátce po dokončení jejich rodinné vily. Dílo bylo umístěno v hale domu a stalo se součástí jeho interiéru,“ uvedl Doležel.
Na konci 30. let museli Löw-Beerovi Brno opustit a jejich majetek včetně vily zabavili nacisté. Po válce zůstal dům v majetku státu, který vilu upravil a přestěhoval do ní kojenecký ústav. Ten ve vile zůstal až do roku 2011. Umístění ústavu ve vile bylo jedním z důvodů, proč potomci Löw-Beerových po roce 1989 o vrácení vily na Hlinkách neusilovali. V roce 2012 město vilu prodalo soukromému majiteli, přibližně v té době se z ní také ztratila Tantardiniho socha.
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Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude
Letos v únoru potomci rodiny vypsali za nalezení sochy odměnu milion korun. Krátce poté byla socha nalezena v depozitáři Muzea města Brna ve Vyškově.
„Budova totiž neslouží pouze jako depozitář muzea, ale také jako úložný prostor pro brněnský magistrát. Při vyklízení domu před prodejem z něj byla do těchto prostor odstěhována i socha, ale nebyla umístěna do sbírek muzea, proto nebyla uvedena ani v jeho inventáři. Odměna tak nakonec nebyla vyplacena,“ dodal Doležel.
Doplnil, že současný majitel vily několik let uvádí, že budovu opraví a vybuduje v ní rehabilitační zařízení. Zatím je dům prázdný a žádné práce v něm nezačaly.