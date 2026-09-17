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Ztracená a objevená socha Sirotci je opět vystavená v brněnské vile Löw-Beer

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  11:04
Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia...

Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia Tantardini Sirotci bude vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného ulici. (16. září 2026) | foto: ČTK

Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia...
Ztracená socha nalezená ve skladu města, kde se na ni zapomnělo.
Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia...
Ztracená socha nalezená ve skladu města, kde se na ni zapomnělo.
21 fotografií
Víc než deset let ztracená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je od středy vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného ulici. Socha původně stála ve vile Augusta Löw-Beera v ulici Hlinky.

Jak dlouho bude socha vystavená, zatím není definitivně rozhodnuto, o jejím dalším osudu jednají zástupci Brna podle krajského zastupitele Michala Doležela (TOP 09), který je s rodinou v kontaktu s potomky Augusta a Alice Löw-Beerových.

Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia Tantardini Sirotci bude vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného ulici. (16. září 2026)
Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia Tantardini Sirotci bude vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného ulici. Zleva etnolog Michal Doležel, vnuci Peter Koenig a Katherine Boswell, prapravnučka Tessa Boswell, Anrew Dick a Zarina Dick při slavnostním aktu. (16. září 2026)
Ztracená socha nalezená ve skladu města, kde se na ni zapomnělo.
Víc než deset let ztracená a znovu objevená socha italského autora Antonia Tantardini Sirotci bude vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného ulici. Zleva pravnoučata Andrew Dick, Zarina Dick, prapravnučka Tessa Boswell, a vnoučata Katherine Boswell a Peter Koenig. (16. září 2026)
21 fotografií

Autorem díla je milánský sochař Tantardini, který žil v letech 1829 až 1879. Mramorové sousoší Sirotci bylo součástí výzdoby vily Augusta a Alice Löw-Beerových, která dosud stojí na adrese Hlinky 132. „August sochu daroval své manželce Alice v roce 1923, krátce po dokončení jejich rodinné vily. Dílo bylo umístěno v hale domu a stalo se součástí jeho interiéru,“ uvedl Doležel.

Na konci 30. let museli Löw-Beerovi Brno opustit a jejich majetek včetně vily zabavili nacisté. Po válce zůstal dům v majetku státu, který vilu upravil a přestěhoval do ní kojenecký ústav. Ten ve vile zůstal až do roku 2011. Umístění ústavu ve vile bylo jedním z důvodů, proč potomci Löw-Beerových po roce 1989 o vrácení vily na Hlinkách neusilovali. V roce 2012 město vilu prodalo soukromému majiteli, přibližně v té době se z ní také ztratila Tantardiniho socha.

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Letos v únoru potomci rodiny vypsali za nalezení sochy odměnu milion korun. Krátce poté byla socha nalezena v depozitáři Muzea města Brna ve Vyškově.

„Budova totiž neslouží pouze jako depozitář muzea, ale také jako úložný prostor pro brněnský magistrát. Při vyklízení domu před prodejem z něj byla do těchto prostor odstěhována i socha, ale nebyla umístěna do sbírek muzea, proto nebyla uvedena ani v jeho inventáři. Odměna tak nakonec nebyla vyplacena,“ dodal Doležel.

Doplnil, že současný majitel vily několik let uvádí, že budovu opraví a vybuduje v ní rehabilitační zařízení. Zatím je dům prázdný a žádné práce v něm nezačaly.

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