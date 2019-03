Znojemští senioři přijdou o levné obědy, pečovatelé nemohou vařit všem

Kamil Šula je po léta zvyklý, že mu před brankou domu denně přistane nosič s chutným a dietním – ale zároveň levným – jídlem. Teď se stejně jako další stovky znojemských důchodců musí vypořádat s tím, že oblíbená služba končí.

Obědy si musí zajistit jinak. „Moje děti žijí jinde a restaurace v okolí mi přijdou drahé. Asi si začnu vařit,“ krčí rameny Šula.

Zastupitelé totiž po ročním zvažování rozhodli, že po létě skončí dietní jídelna ve zdejším Centru sociálních služeb ve Vančurově ulici. Reagují tak na změnu zákona o sociálních službách – příprava a poskytování stravy není základní pečovatelská služba. Jinými slovy, kdyby město jídelnu provozovalo dál, může přijít o peníze od státu.

„Trend je poskytovat služby sociální péče, a ne ty, které se dají nahradit soukromníky. A kontrola na využívání veřejných peněz je opravdu důsledná,“ tvrdí šéf sociálního odboru radnice Stanislav Maar.

Znojemská dietní jídelna už 23 let vaří nejen seniorům, ale i zdravotně postiženým a lidem v sociální krizi. V průměru čtyřem stovkám lidí denně, z toho asi pro 50 až 70 zaměstnanců centra. Navíc funguje celoročně, i o svátcích a víkendech. A je téměř „za pusu“ – obědy stojí 57 až 60 korun podle toho, jestli jde o jídlo normální, nebo dietní a diabetické. Rozvoz vyjde na 13 korun.

Obědy už jen pro nemohoucí

Centrum sociálních služeb má však povinnost zabezpečit jídlo jen pro svoje nejpotřebnější klienty, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. Takových lidí, kteří ke stravování v dietní jídelně využívají i další úkony pečovatelské služby, je ve Znojmě asi stovka.

„Pro ty se vůbec nic nemění. Pečovatelky s nimi stravu vyberou a objednají podle jejich potřeb a opět jim bude dovezena nebo donesena, jen od jiného dodavatele,“ vysvětluje mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

A ti ostatní? „Jde o svobodný výběr lidí. My jim pouze připravíme seznam dodavatelů, který pečlivě sestavujeme podle ceny a dostupnosti. Jídla stojí mezi 65 až 115 korunami,“ dodává Pastrňáková.

Jenže mnozí senioři nejvýhodnější nabídky nemůžou využít kvůli zdravotním obtížím. „Jsem po operaci kyčle, dělá mi problém dojít sotva do obchodu,“ namítá Šula.

Někdo si jídlo rozdělí na dva dny

Denní docházení či dojíždění na oběd za každého počasí je pro starší lidi nebezpečné i podle Jiřího C. Roupce ze Znojma, který se zrušením jídelny zabývá.

„Zvyšuje to riziko onemocnění i úrazů seniorů, což může mít vzhledem k jejich věku až fatální následky. Také ti, kteří si nechají obědy dovážet, což jejich cenu nutně zvýší, již uvažují, že si je z důvodů šetření objednají pouze obden. Jídlo si pak rozdělí na dva dny,“ líčí reakce seniorů.

Podle seznamu dodavatelů, který má redakce k dispozici, nabízí rozvoz deset z nich. Nejlevněji – celkem za 70 korun – Agro Jevišovice a Nádražní restaurace. U ostatních se ceny šplhají ke stokoruně a výš.

„Vím, že to je citlivý problém. Už jsme o něm se všemi v našich zařízeních – nejen ve Vančurově ulici, ale i domě s pečovatelskou službou na Dukelské či U Lesíka – mluvili a vysvětlovali a budeme i nadále. Samozřejmě hodláme řešit i diety nebo víkendy,“ uklidňuje znojemský místostarosta Jan Blaha (ANO), který má sociální záležitosti v gesci.

Lidem má pomoct koordinátor

Město zvažovalo i možnost, že by jídelnu zachovalo a provozovalo jako příspěvkovou organizaci – ale prý by to bylo příliš drahé kvůli rekonstrukci prostor i vybavení kuchyně, které je původní.

I ředitelka Centra sociálních služeb Radka Sovjáková říká, že si dopady uvědomuje.

„Jsme připraveni poskytnout informace, ale také podat pomocnou ruku těm, kteří si nové dodavatele budou vybírat. Lidé se mohou obracet i na sociální odbor. Zřídíme funkci koordinátora stravy, který přechodem na jinou formu stravování provede,“ jmenuje Sovjáková.

Město na jídelnu přispívá tři miliony korun ročně. „Stávající prostory jídelny a veškeré prostředky zůstanou opět seniorům,“ tvrdí Blaha. Zaniklá jídelna se tak nejspíš přemění na odlehčovací službu. Ta už v areálu budovy ve Vančurově ulici funguje, ale je třeba ji rozšířit.

Ve stejné situaci jako Centrum sociálních služeb je i třeba Oblastní charita Znojmo. „Naše pečovatelská služba postupně ukončovala rozvážky obědů seniorům ke konci loňského roku. Nabídli jsme jim řešení, aby nezůstali bez obědů. Zatím se na nás nikdo neobrátil,“ říká ředitel charity Evžen Adámek.