Kraj už nechce platit spoje pro pár cestujících, dvě lokálky končí

Taková redukce v souvislosti s menšími úpravami jízdních řádů od 11. června nastává na jižní Moravě po třinácti letech.

Železničáři v Boskovicích už tak chystají smuteční výzdobu a speciální rozlučkovou jízdu na tuto sobotu. „Samozřejmě mě to mrzí, protože člověk za ta léta praxe k tomu tady získal nějaký vztah, takže je mně to líto,“ líčí strojvedoucí a zároveň boskovický zastupitel Vladimír Farský (nez.).

Kraj zrušení spojů vysvětluje tím, že tady jezdilo málo lidí a na takto minimálně vytíženou trať nechce dál dávat peníze. Podle Květoslava Havlíka, mluvčího krajské společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu, neobstojí ani argument, že hejtmanství nejdříve loni na podzim spoje osekalo a dalo do mimošpičkových časů. Když nyní vidí, že v nich jezdí málo cestujících, má vysvětlení pro kompletní zrušení.

„Již několik let před pandemií byl zaznamenáván přepravní proud zhruba 75 cestujících za průměrný pracovní den v jednom směru s tím, že průměrná obsazenost vlaku v nejsilnějším úseku činila přibližně deset cestujících,“ poznamenává mluvčí a doplňuje, že autobusové spojení vlaky dostatečně nahradí.

Zklamání ve Velkých Opatovicích

Z rozhodnutí Jihomoravského kraje je však rozčarovaná starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová (nez.), která upozorňuje, že se slova představitelů vedení kraje míjí s činy.

Na jednu stranu hejtmanství popisuje okolí Velkých Opatovic a celý region Malé Hané jako periferii, na jejíž rozvoj je potřeba upřít zvýšenou pozornost, a na druhou stranu ruší toto spojení. Právě dopravní dostupnost přitom starostka vnímá jako alfu a omegu, aby se region dařilo více rozvíjet.

„Do Brna to je od nás zhruba 60 kilometrů, ale cestující veřejnou dopravou jedou klidně dvě hodiny,“ zmiňuje zásadní problém. Zatímco autobus křižuje ves po vesnici a do Boskovic jede i přes 40 minut, vlak je o čtvrt hodiny rychlejší. „Nemělo by se rozhodovat jen podle vytíženosti,“ dodává starostka.

Trať nicméně zcela nezpustne, stále na ní budou zhruba třikrát týdně jezdit nákladní vlaky. A podobně částečně bude fungovat i doprava na trati mezi Hodonínem a pětadvacet kilometrů vzdáleným Kobylím, kde se také ruší spoje. „V nepracovních dnech tady převládá turistická frekvence, proto je dané spojení v tuto dobu zachováno,“ informuje Havlík.

Kvůli zrušení vlaků v pracovních dnech prodlouží kraj autobusy číslo 662 z Kyjova přes Čejč až do Kobylí. „Vybrané spoje budou pokračovat až do Velkých Pavlovic, čímž zajistí přímé spojení až do Kyjova,“ popisuje Havlík. Pro cestu z Čejče do Hodonína pak mají lidé využít autobus 109, který jede už z Brna. Podle Havlíka je v plánu jeho mírné posílení.

Vlak jako turistická atrakce

Ani víkendový provoz vlaků ovšem nemusí zůstat natrvalo, což dobře vědí v Ivančicích a Oslavanech. Mezi oběma městy byl v roce 2010 zredukován provoz právě na nepracovní dny, po dvou letech však vlaky zmizely úplně.

„Správa železnic bude chtít trať v brzké době prodat. Myslím si, že o ni budou mít zájem spolky, se kterými spolupracujeme na speciálních vyhlídkových jízdách parními vlaky, a rádi jim v tom pomůžeme,“ říká oslavanský starosta Vít Aldorf (ODS). Popřípadě by koleje odkoupilo přímo město, aby dnes už pouze turistickou atrakci zachovalo.

Tak to ostatně už v roce 2020 vyřešila obec Hevlín na Znojemsku, kam také před třinácti lety přestaly jezdit vlaky. „Nechtěli jsme o trať přijít, dnes si na speciální akce objednáváme vlak nebo drezíny,“ přibližuje tamní starosta Lubomír Hort (za Moravany) s tím, že nádražní budovu by chtěli přestavět na muzeum. Stejně tak by chtěli navázat větší spolupráci s tři kilometry vzdáleným rakouským městem Laa an der Thaya, kam ještě po druhé světové válce vedly koleje.

Z toho, jak jsou malé lokální tratě ve stínu dvou páteřních, na něž hejtmanství postupně nasazuje vlastní soupravy, ovšem pramení obavy i na jiných místech jižní Moravy s lokálními tratěmi.

Nedávno musel krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS) uklidňovat politiky a obyvatele okolí Moravského Krumlova a Miroslavi na Znojemsku, že tu provoz až do Hrušovan nad Jevišovkou zůstane zachován. „Nedojde totiž k elektrifikaci trati, a proto tady nabyli dojmu, že by mělo dojít k odstavení vlakových spojů. Všechny jsem na jednání osobně informoval, že na neelektrifikované části trati nadále počítáme s provozem, a to motorových jednotek. Ty navíc plánujeme postupně vyměnit za hybridní,“ prohlásil radní.

Nelze ovšem říci, že by železniční spojení v regionu pouze zanikala. Koncem roku 2019 začaly po dlouhých 40 letech znovu jezdit vlaky do Židlochovic. Tato stanice se stejně jako Hustopeče po elektrifikaci tamní trati ze Šakvic stala výchozí stanicí pro vlaky na Brno a dál na Tišnov.

8. září 2022