Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

Karolína Kučerová
  10:56
Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však nejspíš změní majitele. Stát se jej chce zbavit a město, které o jeho získání usiluje, může přijít zkrátka.
K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek | foto: Radek Miča, MAFRA

Kozí hrádek v Mikulově z letadla
7 fotografií

Radnice dlouhodobě usiluje o koupi z rukou státu, ten však začátkem prosince na apely z městečka poblíž Pálavy nedal a vypsal veřejnou aukci na 16. až 18. prosince. V takovém případě je možné hrádek prodat komukoliv, kdo splní podmínky. Vyvolávací cena byla stanovena na zhruba 2,7 milionu korun.

„Je to velmi nestandardní jednání a nesouhlasíme s tímto postupem. Zastupitelstvo na středečním zasedání rozhodlo, že podnikneme příslušné právní kroky,“ vyjádřila se v týdnu starostka Mikulova Jitka Sobotková (ANO).

V pátek večer Mikulov na Facebooku informoval, že je aukce v oznámený termín zrušená. „Stalo se tak na základě žaloby na určení vlastnického práva, kterou město podalo,“ sdělila radnice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má Kozí hrádek ve správě, prý vyčká na ukončení soudního sporu a poté stanoví další postup.

Nejde jen o dominantu z pohlednice, zní z radnice

Stát už letos v únoru oznámil, že bude chtít pro Kozí hrádek získat nového majitele. Mikulov se tehdy přihlásil jako jediný zájemce. „Přišlo nám to logické i z důvodu, že v současné době rekonstruujeme návrší hrádku,“ podotkl mluvčí města Jan Šmikmátor s tím, že se jedná o největší investici roku za desítky milionů. Cílem oprav je zvýšení bezpečnosti, komfortu pro návštěvníky a posílení odolnosti lokality vůči erozi a extrémnímu počasí.

Jenže ÚZSVM nakonec došel k závěru, že město má nárok na přímý převod jen u některých částí parcel. „Konkrétně u té, která se týká revitalizace. Ta tedy městu bude převedena. Ke zbývající části pozemku nárok shledán nebyl, neboť u ní nebyly splněny podmínky. Z toho důvodu chceme zbytek parcel prodat skrz transparentní výběrové řízení formou aukce,“ vysvětlovala iDNES.cz ještě před pátečním zrušením aukce mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Zastupitelé Mikulova se bojí, aby dražbou památka nepadla do špatných rukou. Shodují se na tom, že představuje neoddělitelnou součást města. „Pro nás ‚Kozák‘ není jen dominantou z pohlednice. Je to místo, které k Mikulovu prostě patří. Proto dává smysl udělat maximum, aby zůstal ve vlastnictví státu nebo města,“ prohlásila místostarostka města Petra Korlaar (STAN).

