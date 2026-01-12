VIDEO: Náročná cesta ke zraněnému jeskyňáři. Hasiči ukázali animaci zásahu

Autor:
  11:16
Více než 20 hodin trvala záchrana zraněného speleologa, který se zranil při průzkumu jeskyně v Moravském krasu poblíž obce Rudice na Blanensku. Cesta k němu nebyly vůbec jednoduchá, jak ukazuje animace na průřezu jeskyně.

Do jeskyně byl úzký vstup šachtou připomínající otvor studny. Právě tudy se do podzemí dostali speleologové, kudy pak museli i hasiči a záchranáři.

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
Hasiči ukázali náročnost záchranných prací v rudickém podzemí (10. ledna 2025)
Tříčlenný tým jeskyňářů sestupoval do hloubky 35 metrů, odtud pak pokračovali horizontálně dalších přibližně 300 metrů a na konci opět změnil směr do podzemí. Tam ale v celkové hloubce asi 85 metrů nastal problém. Jeden z mužů se zranil. Jak se později ukázalo zlomil si kotník.

Pro záchranné složky to byla mimořádná situace. Lezli po žebříku, plazili se, sestupovali po laně. „První tým, který se stará o zraněného člověka, musel překonat opravdu úzké prostory a to i s velkým množstvím vybavení,“ popsal o víkendu Jiří Buček, který je profesionálním hasičem a jehož koníčkem je speleo záchranářství.

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Záchranáři ihned věděli, že zraněného takto úzkými štěrbinami zpět neprotáhnou. Na řadu tak přišly odstřely. Podle zveřejněné animace na celkem jedenácti místech v horizontální části dlouhé 300 metrů. V neděli brzy ráno následně provedli transport pacienta.

„Většinu toho času nebyl ani v nosítkách, protože prostory jeskyně neumožňují transportovat dva metry dlouhá nosítka. Skoro celou dobu byl proto v postroji, takovém v podstatě korzetu. A pořád jsme ho museli za jeho velké pomoci pozvedávat, protlačovat a mít na sobě,“ doplnil Buček. Po necelých čtyřech hodinách dostali zraněného ven.

12. ledna 2026  11:16

