Zranění žáka na Vyškovsku prověřuje policie, patrně se pokusil o sebevraždu

Autor: ,
  15:54aktualizováno  16:33
Vyškovští kriminalisté prověřují okolnosti pondělního neštěstí na základní škole ve Slavkově u Brna. Podle zjištění iDNES.cz tam utrpěl zranění žák, který se pokusil o sebevraždu. Zaměstnanci školy mu poskytli první pomoc a předali jej záchranářům. O případu dnes informovala policie na síti X.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na místě pomáhaly i policejní krizové interventky, které následně péči o traumatizované tímto incidentem přenechaly dalším odborníkům.

„Dosud nic nenasvědčuje cizímu zavinění, další informace vzhledem k zákonným omezením poskytovat nemůžeme,“ uvedli dále policisté.

„Měli jsme v péči chlapce, kterého jsme ošetřili a následně převezli k další péči do Dětské nemocnice v Brně,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová s tím, že bližší informace poskytovat nemůže.

Konkrétnější nebyl ani starosta Slavkova Michal Boudný. „Vzhledem k tomu, že šlo o nezletilého hocha, nechceme a ani nemůžeme poskytovat bližší informace. Můžu pouze říct, že záchranné složky byly na místě prakticky okamžitě a škola jim poskytla součinnost,“ řekl Boudný.

Zranění žáka na Vyškovsku prověřuje policie, patrně se pokusil o sebevraždu

