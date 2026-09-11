Chtěl prodat cizí obrazy za 11 milionů, soudí muže. Kumpánovi volal do vězení

Příběh začal v roce 2022, kdy slovenský sběratel svěřil obrazy dvěma mužům, aby mu pomohli najít nového movitého majitele. Dohodou bylo, že zajistí úschovu, ocenění a následnou prezentaci případným zájemcům.
Jeden z mužů ale den po převzetí obrazů nastoupil do vězení a nemohl dále na díla dohlížet. „Toho využil jeho společník, v jehož rodinném domě se obrazy nacházely. Bez souhlasu majitele začal podnikat kroky směřující k tomu, aby si díla přisvojil a prodal je,“ přiblížil státní zástupce Petr Varga.
Majiteli údajně tvrdil, že obrazy nemá. Ten se následně obrátil na policii. „Volal svému druhovi do výkonu trestu a společně plánovali, jak majitele ze Slovenska podvedou,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb loni při zveřejnění případu.
Díky tomuto důkazu mohli policisté Jusku obvinit ze zpronevěry a vrátit majiteli Kokoschkovo dílo po třech letech, tedy v loňském roce. „Obraz se totiž zázračně objevil a muž jej vydal,“ dodává Šváb. Co se stalo s obrazem Ladislava Medňanského, není jasné. U soudu k němu žádné informace nezazněly.
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Záhada ztraceného obrazu za 10 milionů vyřešena. Majitele se snažili podvést
Případ projednává Krajský soud v Brně. Juska se rozhodl v jednací síni nevypovídat. „Necítí se vinen,“ uvedl jeho obhájce.
Obhajoba nicméně rozporuje částku, na kterou byl oceněn obraz od Kokoschky. Státní zástupce ji v obžalobě vyčíslil na 400 tisíc eur, tedy necelých 10 milionů korun, Juska si ale vyžádal posudek nový, který dílo nacenil do 6 000 eur, tedy necelých 150 tisíc korun. „To je tedy razantně jiná hodnota obrazu,“ prohlásil soudce Miloš Žďárský.
Soud si na příští líčení předvolal znalce, který vypracoval posudek po výzvě ze strany obžalovaného. Na úvodní jednání se totiž nedostavil kvůli svému vysokému věku. Rozsudek tedy v případu zatím nepadl.