Ke koncertu ve výšce Žbirku přemluvila jeho žena, vzpomíná frontman Mňágy

„Už navždy bude součástí mého života. Je jeden z mála umělců, co hráli za komunistů, které skutečně uznávám. Je mi to moc líto, naštval mě, umřel moc brzo,“ reagoval na smutnou zprávu Fiala.



Společně vystoupili na koncertě právě v Brně letos v dubnu. Vybrali si předposlední patro opravované výškové budovy v Šumavské ulici.

„Meky se hrozně bál výšek, musím poděkovat jeho ženě Katce, že ho do vystoupení přemluvila. Pamatuji si, jak jsme tenkrát přijeli autem a já je vezl do devatenáctého patra. Nikdo z nich tomu pořád nevěřil. Ta budova navíc neměla stěny, protože byla těsně před rekonstrukcí, takže chvíli trvalo, než si na to Miro zvykl,“ vzpomíná se smíchem Petr Fiala.



Živé koncerty byly tehdy kvůli protiepidemickým opatřením zakázané, a tak bylo vystoupení vysílané online.

„Vidím Brno z úplně jiné perspektivy. Myslel jsem si, že jsem už zažil v životě všechno a podívejte se, koncert Mňágy a Žďorp na střeše. To jsem nečekal, ale těším se na to,“ řekl tehdy Žbirka před začátkem koncertu.

Diváci si své oblíbené interprety přišli i tak poslechnout přímo na místo. Hudba totiž byla z výšky 66 metrů slyšet do blízkého parku známého jako Björnsonův sad mezi stavební a právnickou fakultou, a to díky speciálním reprobednám, které zvuk šířily do okolí. Každou písničku desítky lidí ocenily potleskem.



Žbirka už před tímto koncertem navštívil Brno několikrát. Před čtyřmi lety vystoupil v Rondu, kde zahájil Vánoční Symphonic Tour. K sobě na pódium si přizval i Lenku Filipovou nebo například Jaroslava Svěceného. Spolu s nimi sklidil potlesk ve stoje, a to hned několikrát.



„Vzpomínám na něj jenom v dobrém. Byl to velmi inteligentní a noblesní člověk, který ale zároveň působil úplně normálně a dalo se s ním o všem bavit. Vždy pro mě byla radost s ním spolupracovat,“ popisuje zpěváka Aleš Hrbek z agentury Glanc, která některé Žbirkovy brněnské koncerty organizovala.



Meky měl letos v září hrát i na akci Hudba na Vinicích. Kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu původně odložil koncert na příští rok. Nakonec ho už fanoušci neuslyší, Meky Žbirka ve věku 69 let ve středu zemřel kvůli komplikovanému zápalu plic.

Dubnový koncert v Brně s kapelou Mňága a Žďorp