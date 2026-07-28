Zoo Brno jako první v Česku odchovala exotickou užovku, kromě syčení i křičí

Pár dospělých užovek mohou návštěvníci vidět v jedné z expozic Tropického království. Právě tam snesla samice v druhé polovině května celkem jedenáct vajec.
Chovatelé je přemístili do inkubátoru, kde se minulý týden narodilo rovnou devět mláďat. „Jedno vejce bylo neoplozené a jedno mládě uhynulo ve vejci těsně před vylíhnutím,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
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Mláďata nyní vyrůstají v teráriích v chovatelském zázemí, lidé je tak nespatří. Až však dostatečně zesílí, nabídne je brněnská zoo formou daru nebo výměny dalším zahradám v Česku či Evropě. Zatím tyto hady chová méně než desítka z nich na celém kontinentu.
Užovka sanmartinská sice není jedovatá, predátorovi se ale dokáže bránit velmi překvapivým způsobem.
„Kromě klasického hadího syčení dokáže vydávat i mnohem hlasitější zvuky připomínající vrčení nebo dokonce výkřik. Umožňuje jí to speciální přepážka v hrtanu, kterou tento druh využívá při obraně,“ dodal Bedřich.
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27. července 2026