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Zoo Brno jako první v Česku odchovala exotickou užovku, kromě syčení i křičí

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  9:14
V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)

V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026) | foto: Michal Balcar, Zoo Brno

V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)
V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)
V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)
V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)
6 fotografií
Mimořádný úspěch slaví chovatelé brněnské zoologické zahrady. Nedávno se jim podařilo odchovat několik mláďat severoamerické užovky sanmartinské. Nejde o historickou událost jen pro Brno, ale celé Česko.

Pár dospělých užovek mohou návštěvníci vidět v jedné z expozic Tropického království. Právě tam snesla samice v druhé polovině května celkem jedenáct vajec.

Chovatelé je přemístili do inkubátoru, kde se minulý týden narodilo rovnou devět mláďat. „Jedno vejce bylo neoplozené a jedno mládě uhynulo ve vejci těsně před vylíhnutím,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.

VIDEO: Dvouměsíční lvíčata v zoo ochutnávají maso, už je uvidí i návštěvníci

Mláďata nyní vyrůstají v teráriích v chovatelském zázemí, lidé je tak nespatří. Až však dostatečně zesílí, nabídne je brněnská zoo formou daru nebo výměny dalším zahradám v Česku či Evropě. Zatím tyto hady chová méně než desítka z nich na celém kontinentu.

Užovka sanmartinská sice není jedovatá, predátorovi se ale dokáže bránit velmi překvapivým způsobem.

„Kromě klasického hadího syčení dokáže vydávat i mnohem hlasitější zvuky připomínající vrčení nebo dokonce výkřik. Umožňuje jí to speciální přepážka v hrtanu, kterou tento druh využívá při obraně,“ dodal Bedřich.

27. července 2026
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