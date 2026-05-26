Po Raje veterináři v Hodoníně uspali i Igora. Ussurijští tygři zde končí

  13:10
Hodonínská zoo během několika měsíců přišla o oba tygry ussurijské. Po samici Raje museli veterináři utratit také samce Igora, kterého postihlo vážné nádorové onemocnění. Zahrada nyní jedná o získání tygrů sumaterských, jejichž chov je podle ní ještě cennější.
Pár tygrů ussurijských ve výběhu hodonínské zoo. Samice Raja je na archivním snímku vpředu, za ní šestnáctiletý samec Igor. | foto: Zoo Hodonín

Raju veterináři uspali letos v březnu kvůli rozsáhlému nádoru. Následně začal šestnáctiletý tygr Igor v dubnu rychle hubnout, ztrácel svalovou hmotu a odmítal potravu. Veterináři následně zjistili vážné zdravotní komplikace.

„Protože se mu náhle zvětšil objem břicha, ihned jsme provedli vyšetření v anestezii. Ultrazvukové vyšetření prokázalo patologické útvary v dutině břišní a velké množství tekutiny. Punkcí bylo zjištěno, že jde o vnitřní krvácení. Rozbor krve odhalil také selhání jater. Veterinární lékař proto rozhodl o eutanázii,“ říká zooložka Zoo Hodonín Zdenka Vavrysová.

Pitva podle ní následně potvrdila rozsáhlé nádorové onemocnění sleziny a masivní krvácení do dutiny břišní.

Samice tygra ussurijského Raja z hodonínské zoo se dožila i na podmínky v zajetí vysokého věku. Tygři se ve volné přírodě dožívají přibližně patnácti let, v zajetí žijí i déle. Devatenáct roků už je ale vysoké číslo i tak.
Pár tygrů ussurijských ve výběhu hodonínské zoo. Samice Raja je na archivním snímku vpředu, za ní šestnáctiletý samec Igor.
Samice tygra ussurijského Raja z hodonínské zoo odchovala poslední mláďata v roce 2017. Přivedla na svět celkem pět tygrů a jednu tygřici.
Hodonínská zoo chovala pár tygrů ussurijských od roku 2013. Obě zvířata se dožila nadprůměrného věku a odchovala šest mláďat, která zamířila do dalších evropských zoologických zahrad.

„Chov tygrů ussurijských v naší zoo byl úspěšný. Mláďata od nás posílila genofond tohoto ohroženého druhu. Do budoucna plánujeme přejít na chov tygrů sumaterských, kteří jsou chovatelsky ještě cennější,“ uvádí ředitel zoo Jiří Ingr. V Česku tygry sumaterské chová například Zoo Praha.

Získání nových zvířat ale nebude jednoduché. Zoo už proto nabídla ostatním zahradám možnost dočasného umístění tygra, aby expozice nezůstala prázdná.

Tygr ussurijský, nazývaný také amurský, patří mezi nejohroženější velké šelmy světa. Ve volné přírodě podle posledního sčítání z roku 2021 žije zhruba sedm stovek jedinců, převážně na území Ruska.

