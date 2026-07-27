Malý samec a samička jsou podle chovatelů vitální, už se i samostatně pohybují a prozkoumávají okolí. Jde o druhý vrh letos šestileté lvice.
„Už je vodí do odděleného malého venkovního výběhu, mláďata se učí ji následovat a pobyt venku jim prospívá. Mají také možnost komunikovat a seznamovat se zatím přes mříž se samcem a dvěma staršími sourozenci,ׅ“ uvedla zooložka Zdenka Vavrysová s tím, že spojení celé smečky se uskuteční později, tak jak je to běžné i v přírodě.
V srpnu čeká mláďata, která stále často spí, první vakcinace, odčervení, čipování a celkově běžná kontrola. „Začínají už také ochutnávat maso. Stále je sledujeme, ubikace je nonstop pod kamerami s nočním viděním,“ doplnil chovatel šelem Jiří Hlásenský.
Ze tří předchozích mláďat z roku 2024 odešel letos na jaře jeden ze samců do izraelské Zoo Haifa. O umístění dalších dvou bude rozhodovat evropský koordinátor chovu.
Lvi berberští již v přírodě vyhynuli a jejich populace se podařila udržet díky zoologickým zahradám. Podle odhadů v lidské péči žije kolem dvou stovek zvířat, zhruba polovina pak v evropských zoo.