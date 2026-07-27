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VIDEO: Dvouměsíční lvíčata v zoo ochutnávají maso, už je uvidí i návštěvníci

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  11:43
Lvíčata narozená na počátku června v hodonínské zoo už mohou vidět i návštěvníci. Po klidovém období, které potřebovaly mláďata i matka několik týdnů po narození, už spolu dvouměsíční mláďata dovádějí ve vnitřní ubikaci i malém výběhu.

Malý samec a samička jsou podle chovatelů vitální, už se i samostatně pohybují a prozkoumávají okolí. Jde o druhý vrh letos šestileté lvice.

V hodonínské zoo už jsou k vidění nově narozená lvíčata. (červenec 2026)
V hodonínské zoo už jsou k vidění nově narozená lvíčata. (červenec 2026)
V hodonínské zoo už jsou k vidění nově narozená lvíčata. (červenec 2026)
V hodonínské zoo už jsou k vidění nově narozená lvíčata. (červenec 2026)
V hodonínské zoo už jsou k vidění nově narozená lvíčata. (červenec 2026)
17 fotografií

„Už je vodí do odděleného malého venkovního výběhu, mláďata se učí ji následovat a pobyt venku jim prospívá. Mají také možnost komunikovat a seznamovat se zatím přes mříž se samcem a dvěma staršími sourozenci,ׅ“ uvedla zooložka Zdenka Vavrysová s tím, že spojení celé smečky se uskuteční později, tak jak je to běžné i v přírodě.

V srpnu čeká mláďata, která stále často spí, první vakcinace, odčervení, čipování a celkově běžná kontrola. „Začínají už také ochutnávat maso. Stále je sledujeme, ubikace je nonstop pod kamerami s nočním viděním,“ doplnil chovatel šelem Jiří Hlásenský.

Ze tří předchozích mláďat z roku 2024 odešel letos na jaře jeden ze samců do izraelské Zoo Haifa. O umístění dalších dvou bude rozhodovat evropský koordinátor chovu.

Lvi berberští již v přírodě vyhynuli a jejich populace se podařila udržet díky zoologickým zahradám. Podle odhadů v lidské péči žije kolem dvou stovek zvířat, zhruba polovina pak v evropských zoo.

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