Zoo Hodonín má nový ptačí pár. Jeřáb královský v přírodě vymírá kvůli znečištění

Autor: ,
  12:14
Zoo Hodonín pořídila nový druh ptáka, jeřába královského, který vyniká zlatou korunkou a červeným hrdelním lalokem. Roční nepříbuzný pár získala ze soukromého chovu v České republice. Vedení zahrady o přírůstku informovalo na svém webu.
Fotogalerie4

Zoo Hodonín má nový pár jeřábů královských. (14. března 2026) | foto: Zoo Hodonín

„Historicky jde o čtvrtý druh jeřába v naší zoologické zahradě po jeřábu popelavém, panenském a mandžuském. K dispozici mají ptáci upravený prostorný otevřený výběh se zvýšeným oplocením. Podobně jako plameňáci mají zastřižené letky na jednom křídle. Plánujeme k nim doplnění o další ptačí druh, a to skupinu husiček vdovek z ostravské zoo,“ uvedl ředitel zoo Jiří Ingr.

U jeřábů královských lze pozorovat menší pohlavní odlišnost, kdy samec je větší a má výraznější zbarvení. Dospělosti a výšky až jednoho metru dosahují tito afričtí ptáci asi po třech letech. V přírodě žijí ve větších skupinách a často společně nocují na větvích stromů. Jejich úbytek způsobuje ztráta přirozeného prostředí a jeho znečišťování.

4 fotografie

Zajímavé je pozorovat jejich zásnubní tanec, kdy nejprve roztahují křídla a vyskakují, poté se vzájemně uklánějí.

Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Jako zookoutek byla otevřena v roce 1977. Loni do ní zavítalo přes 171 tisíc návštěvníků, což je meziročně zhruba o 6000 méně. Rekordní byl rok 2019, kdy zoo navštívilo přes 195 tisíc lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zoo Hodonín má nový ptačí pár. Jeřáb královský v přírodě vymírá kvůli znečištění

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.