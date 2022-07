Z centra Brna do zoo vypravili pojízdnou džungli, uvnitř se luští šifry

„Z lidí v zoobusu se stanou zachránci budoucnosti Brna,“ nastínila mluvčí zoo Monika Brindzáková.

Novinka je určená pro rodiče s dětmi, kteří vytvoří detektivní páry. V pestrobarevném autobuse, jehož prostředí připomíná džungli, je doprovodí absolventi brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.

Zoobusy budou vyjíždět každý den v 9.30 a do zoo to vezmou přes Mendlovo náměstí, protože akce je spojena s oslavami 200 let od narození Gregora Johanna Mendela.

Lístky pro jednoho dospělého a dítě od sedmi do čtrnácti let jsou k dostání na webu zoo za 599 korun, autobus má kapacitu 26 míst.