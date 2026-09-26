V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí zahrady Jan Bedřich.
„Cestu zvládl dobře a také po příjezdu reagoval na nové prostředí velmi klidně a se značným zájmem o své okolí. Nyní dostane především dostatek času a klidu, aby se postupně seznámil se zázemím Tygřích skal, novými pachy, zvuky i chovateli,“ popsal mluvčí.
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Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici Satu. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně.
„V prvních dnech bude mít hlavní slovo samotný tygr a jeho chovatelé. Podle průběhu adaptace mu budeme postupně rozšiřovat prostor, který bude mít k dispozici, a následně mu umožníme také vstup do venkovní expozice. Návštěvníci proto musí počítat s tím, že jej zpočátku nemusí při návštěvě zoo vůbec zahlédnout,“ uvedl mluvčí.
Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije pouze na indonéském ostrově Sumatra, kde ho ohrožuje především úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov.