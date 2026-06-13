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Musíte na ně dánsky. V brněnské zoo přivítali do smečky lední medvědice

Oldřich Haluza
  14:15
Dav natěšených návštěvníků se mačká na úzké cestě ve spodní části brněnské zoo. Všichni sem v sobotu dopoledne dorazili se stejným cílem: poprvé spatřit dvě mladé lední medvědice Anori a Nivi, které minulý týden přicestovaly z Dánska. Přivítat je do místní smečky.

Ještě před tím nejdůležitějším je však potřeba vyřešit jednu oficialitu. Musí se slavnostně přestřihnout páska nově rozšířeného a zmodernizovaného výběhu, který Anori a Nivi obývají. Právě proto se příchozí tísní na úzké cestě.

„Máme tu teď takový babinec,“ říká mezitím do mikrofonu s úsměvem mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich, čímž naráží na fakt, že tam po příjezdu Anori a Nivi žije hned pět ledních medvědic. Cora a loni dorazivší sestry Anna a Elsa obývají nedaleký výběh Beringie.

Lední medvědice Anori a Nivi se od minulého týdne zabydlují v nově rozšířeném a zmodernizovaném výběhu ve spodní části brněnské zoo. V sobotu je poprvé viděli návštěvníci, předtím došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. (13. června 2026)
Lední medvědice Anori a Nivi se od minulého týdne zabydlují v nově rozšířeném a zmodernizovaném výběhu ve spodní části brněnské zoo. V sobotu je poprvé viděli návštěvníci, předtím došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. (13. června 2026)
Lední medvědice Anori a Nivi se od minulého týdne zabydlují v nově rozšířeném a zmodernizovaném výběhu ve spodní části brněnské zoo. V sobotu je poprvé viděli návštěvníci, předtím došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. (13. června 2026)
Lední medvědice Anori a Nivi se od minulého týdne zabydlují v nově rozšířeném a zmodernizovaném výběhu ve spodní části brněnské zoo. V sobotu je poprvé viděli návštěvníci, předtím došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. (13. června 2026)
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„Lední medvědy všichni vnímají jako ikony naší zoo. Jsem ráda, že odteď můžeme odpočítávat dny, respektive měsíce do doby, než tu opět uvidíte mláďata,“ prohlašuje ředitelka zahrady Radana Dungelová. Zřejmě na podzim totiž do Brna dorazí dva mladí samci, s nimiž mají Anori a Nivi zplodit potomky.

Ale zpátky do přítomnosti. Oficialit je zakrátko dost, páska je přestřižena a natěšení návštěvníci už plni očekávání míří k výběhu, kde na ně čekají nejnovější obyvatelky zahrady. Šelmí sestry se nejprve zdržují u bazénu ve spodní části výběhu, kde si pro ně chovatelé připravili překvapení, aby měly zpestření a mohly před davem aspoň trochu dovádět.

Zvědavci zaplňují celé zábradlí nad výběhem a také vyhlídku vedle něj. Nejmenší na lední medvědice ukazují prstem, starší vytahují mobilní telefony a nadšeně fotí a točí.

V brněnské zoo mají už pět ledních medvědic a vyhlíží samce. Pak chtějí mláďata

Anori, možná je to ale Nivi – to poznají jen chovatelé – se mezitím snaží přijít na kloub velkému balíku, který si pro ně pracovníci zoo přichystali. I když není zrovna malý, samice je bez potíží přesouvá v naději, že se díky tomu dostane dovnitř. Její úsilí však prozatím končí bez úspěchu.

„Musíte na ně mluvit dánsky,“ nabádá s nadsázkou jeden z návštěvníků vedle stojící pár, zatímco pozorují počínání medvědic na opačné straně výběhu. Po chvíli se šelmy k příchozím skutečně zvědavě vydávají, byť žádná dánština nezaznívá.

Restart pomocí ledních medvědů. Brněnská zoo doufá v návrat návštěvníků

Jednu z nich něco evidentně zaujalo. Staví se na zadní a tlapami se opírá o stěnu výběhu. Zřejmě cítí psa, kterého vzala jeho panička s sebou na sobotní výlet do zahrady. Žena se raději u expozice příliš dlouho nezdržuje a se syny pomalu odchází, byť chlapci by Anori a Nivi klidně ještě dál pozorovali.

Příležitostí však bude ještě spousta. Samice totiž mají navázat na odkaz celebrity zahrady Cory, která přivedla na svět hned pět potomků, kteří si získali u návštěvníků obrovskou popularitu.

11. června 2026
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