V brněnské zoo mají už pět ledních medvědic a vyhlíží samce. Pak chtějí mláďata

Čtyřapůlleté Anori a Nivi se postupně zabydlují v rozšířeném a zmodernizovaném výběhu v dolní části zoo, kde dřív pobývala Cora, která tam porodila a odchovala hned pět potomků. Ta se loni v červenci přestěhovala do výběhu Beringie původně určenému pro kamčatské medvědy, s jejichž chovem zahrada skončila. Spolu s Corou jsou v expozici i Anna a Elsa, které přicestovaly minulý rok z Německa.
Jméno Anori znamená v grónštině vítr. Nivi je buď kráska, nebo rostlina vyskytující se v arktických oblastech, kde lední medvědi přirozeně žijí. Podle ředitelky brněnské zoo Radany Dungelové si samice zvykají v novém prostředí rychle, cesta do Brna jim trvala 17 hodin.
„Přepravu přečkaly v pohodě, transfer proběhl v naprostém klidu. Obě samice byly velmi zvědavé. Všechno si prohlížely, všechno si neustále očuchávají. Poměrně rychle objevily bazén a docela rády si v něm hrají,“ popisuje Dungelová.
Nový domov našly medvědice ve výběhu v dolní části zoo, k němuž se návštěvníci nemohli dostat zhruba tři roky. Svah nad ním byl totiž velmi nestabilní a hrozil sesuv, což si vyžádalo uzavírku cesty. Sanace vyšla na 13,7 milionu korun, dalších 14,7 milionu putovalo na opravu a rozšíření expozice po Coře.
Na podzim dorazí samci
Její plocha se zdvojnásobila na tisíc metrů čtverečních. Zhruba pět milionů padlo ještě na vybavení výběhu. Přibyly nové prvky podporující přirozené chování medvědů, například rozsáhlé pískoviště v horní části, celý prostor nabízí zvířatům více možností k pohybu i odpočinku.
„Změny, které jsme provedli, znamenají plnohodnotné zapojení do evropského záchovného programu pro lední medvědy. Postupně budeme nadále výběh obohacovat tak, aby nabízel podněty pro pestrou škálu chování zvířat,“ sděluje Dungelová.
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„Nové medvědice jsou důležitou posilou chovu a zároveň atraktivním přírůstkem pro návštěvníky. Rozšířený výběh navíc ukazuje, že investice města do rozvoje zoologické zahrady mají konkrétní výsledky jak pro zvířata, tak pro veřejnost,“ prohlásil náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Brněnská medvědí smečka v tuto chvíli činí pět samic, v tomto stavu však dlouho nevydrží. Na podzim by měli dorazit dva samci, s nimiž by Anori a Nivi měly počít mláďata. Jeden přicestuje z Německa, druhý z Nizozemska. „Jsou to mladí jedinci, je jim přes rok, jednomu budou v době příjezdu téměř dva roky. V příštích letech by se bez problému mohli se samicemi pářit,“ nastiňuje vedoucí chovatelského úseku zoo Matyáš Bernardy.
Na seznámení se nebude spěchat
Podle Dungelové bude jejich příchod výzvou i z toho pohledu, že se neznají a nejsou příbuzní. „Budeme je spojovat až tady. U obou dvojic sester byla situace naopak snadná,“ podotýká ředitelka. Termín příjezdu samců zatím není stanoven, stejně tak se ještě řeší jejich umístění do konkrétního výběhu.
Zřejmě koncem letošního roku by měly brněnskou zoo naopak opustit Anna a Elsa, které zamíří do Berlína. Koordinátor chovu ledních medvědů totiž nedoporučil jejich rozmnožování.
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Cora přivedla na svět postupně Billa a Toma, následně Nanuka a Kometu a naposledy Noriu. Nových mláďat by se v zoo mohli dočkat nejdříve na podzim přespříštího roku. Se seznamováním samic Anori a Nivi s novými samci po jejich příjezdu nechtějí pracovníci zahrady spěchat.
Přivítání nových obyvatelek zoo je na programu v sobotu, kdy se uskuteční speciální akce nazvaná Vítejte, medvědi! Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní otevření rozšířené expozice, bohatý doprovodný program, komentovaná krmení i autogramiádu hokejistů brněnské Komety.
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12. května 2016