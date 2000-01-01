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Do brněnské zoologické zahrady v úterý ráno dorazila tunová zásilka ledu. Zaměstnanci ji postupně rozvezli do výběhů vybraných zvířat, kterým pomáhá zvládat tropické teploty a zároveň slouží jako součást takzvaného enrichmentu, tedy obohacování prostředí. Led věnovala zoo sponzorsky společnost Eisberg.
Autor: Anita Cikánková
V brněnské zoo si na nový domov zvykají také dvě mladé lední medvědice, které přicestovaly tento rok z Dánska. První tropické dny tráví střídavě ve vodě, ve stínu i u ledové nadílky připravené chovateli.
Autor: Anita Cikánková
Pobyt v bazénu patří mezi jejich nejoblíbenější způsoby ochlazení. Hustá srst je totiž nechrání jen před mrazem, ale funguje také jako tepelná izolace proti vysokým teplotám.
Autor: Anita Cikánková
Po koupeli následuje důkladné oklepání. Voda, led i možnost odejít do chladnější vnitřní ubikace pomáhají medvědům zvládat letní vedra.
Autor: Anita Cikánková
Potrava ukrytá mezi kostkami ledu není jen odměnou. Chovatelé ji schovávají záměrně, aby zvířata musela přemýšlet, hledat a využívat své přirozené instinkty. Právě tomu se říká enrichment.
Autor: Anita Cikánková
Ledovou nadílku dostaly také polární lišky. Druhy pocházející z chladnějších oblastí světa ocení během tropických dnů každou možnost, jak si zpříjemnit pobyt ve výběhu.
Autor: Anita Cikánková
Ani sovice sněžné nepřišly zkrátka. Led pod nimi ochlazuje okolní mikroklima a vytváří příjemnější prostředí i ve chvílích, kdy teploty šplhají ke třicítce.
Autor: Anita Cikánková
Panda červená zvolila vlastní způsob, jak se s vedrem vypořádat. Největší část dne tráví vysoko v korunách stromů, kde je díky stínu citelně chladněji.
Autor: Anita Cikánková
Arktický vlk vyhledává během nejteplejší části dne především stín a vodu. Zvířata mají zároveň možnost kdykoliv odejít do klidnějších a chladnějších částí výběhů.
Autor: Anita Cikánková
Také sobi využívají led po svém. Ochlazují se nejen pitím vody, ale led také olizují a zdržují se v jeho bezprostřední blízkosti.
Autor: Anita Cikánková
Přibližně tunu ledu darovala Zoo Brno společnost Eisberg. Zaměstnanci ji během dopoledne rozvezli do několika výběhů podle potřeb jednotlivých druhů.
Autor: Anita Cikánková
Led se rychle stal středem pozornosti. „Jsme rádi, že se podařilo navázat spolupráci se společností Eisberg, která nám darovala tunu ledu. V horkých dnech nám pomůže zpříjemnit podmínky zvířatům a zároveň je přirozeně motivuje k aktivitě,“ říká ředitelka Zoo Brno Mgr. Radana Dungelová.
Autor: Anita Cikánková
Podle ředitelky přineslo letošní léto i zajímavé poznatky. „Monitoring nám zatím ukazuje, že lední medvědi snášejí vysoké teploty lépe, než jsme očekávali. Pomáhá jim hustá srst, voda i možnost kdykoliv odejít do chladnější vnitřní ubikace,“ uvedla Dungelová.
Autor: Anita Cikánková
Součástí enrichmentu byl také plastový sud. Pro medvědy představuje další podnět ke hře a pomáhá je zabavit podobně jako hledání potravy ukryté v ledu.
Autor: Anita Cikánková
Do rozdávání ledové nadílky se zapojila i ředitelka zoologické zahrady. Přibližně tuna ledu během dopoledne putovala k několika druhům zvířat.
Autor: Anita Cikánková
Příprava ledové nadílky začíná ještě před příchodem zvířat do výběhu. Chovatelé pečlivě rozmístí led i potravu a následně kontrolují, aby ve výběhu nezůstaly žádné obaly ani jiné předměty, které by mohly být pro zvířata nebezpečné.
Autor: Anita Cikánková
Každý druh dostává ochlazení připravené podle svých potřeb. Někde led slouží hlavně k ochlazení, jinde je součástí krmení nebo obohacení prostředí.
Autor: Anita Cikánková
Nové obyvatelky brněnské zoo si na prostředí teprve zvykají. Přesto už zvědavě reagují na nové podněty a ledová nadílka patřila mezi ty, které je zaujaly nejvíce.
Autor: Anita Cikánková
Lidé mají podle pracovníků zoo často pocit, že lední medvědi česká vedra špatně snášejí. „Často nám lidé říkají, že lední medvědi na takové teploty nejsou ve volné přírodě zvyklí. Máme ale data z kanadského Churchillu, kde se lední medvědi běžně vyskytují, a tam jsou letní teploty velmi srovnatelné s těmi, které zažíváme u nás,“ vysvětluje tiskový mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
Autor: Anita Cikánková