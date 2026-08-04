OBRAZEM: Tuna zábavy a chladu. Zoo Brno potěšila zvířata ledovou nadílkou

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OBRAZEM: Snímky krajiny, zvířat i památek působí dokonale. Fotograf sbírá ceny
Je autorem mnoha oceněných snímků, zejména jihomoravské přírody a krajiny. Fotograf Zdeněk Vošický vydal sedm velkoformátových knih včetně nejnovější publikace nazvané Jižní Morava krásná, známá,...
Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení
Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a...
Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům
Dvě ženy zemřely v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00...
Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť
Dopravní nehoda tří osobních aut na dálnici D52, při níž v noci na sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze tří zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Další...
Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc
Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový...
Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě, budovu muselo opustit 25 lidí
Ve Velkých Opatovicích na Blanensku v úterý večer hořela zaměstnanecká jídelna v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Nyní už jsou...
Nečekaný odchod. Těsně před příchodem prvních pacientů opouští ústav ředitel
Pár týdnů po slavnostním spuštění provozu léčebně rehabilitačního ústavu Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku přišla nečekaná zpráva. V době, kdy vrcholí přípravy na přijetí prvních pacientů,...
Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc
Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový...
Oscarový hit uvedl Hansard poprvé v Brně. Napětí měnil v euforii, vzpomínají místní
Take this sinking boat and point it home, We’ve still got time. Neboli v českém překladu: Chyť tu potápějící se loď a nasměruj ji domů, ještě máme čas. Těmito slovy začíná refrén oscarové písně...
Na Brněnsku došla kvůli suchu voda. Výzvy k šetření se minuly účinkem, zlobí se obce
Zhruba 1500 obyvatel Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku zůstalo na část úterka bez vody. Kvůli dlouhodobému suchu nestačí místní zdroje a zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Obce přitom už minulý týden...
OBRAZEM: Tuna zábavy a chladu. Zoo Brno potěšila zvířata ledovou nadílkou
Do brněnské zoologické zahrady v úterý ráno dorazila tunová zásilka ledu. Zaměstnanci ji postupně rozvezli do výběhů vybraných zvířat, kterým pomáhá zvládat tropické teploty a zároveň slouží jako...
Dorazili herci i primátorka. Brno se loučilo s legendárním knihkupcem Ženíškem
Dnes odpoledne se v Brně uzavřela jedna mimořádná kulturní kapitola. Krátce po jedné hodině se v obřadní síni brněnského krematoria lidé rozloučili s knihkupcem Michalem Ženíškem. Muži, který byl pro...
Tak brzy jsme ještě sbírat nemuseli. Vinaři pro hrozny na burčák vstávali za tmy
První letošní hrozny na burčák vyrazili lidé z vinařství Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku sbírat už v úterý za úsvitu. Dnešní den má být nejteplejší v...
V Brně stále nefungují radary ani úsekové měření. Město neví, kdo má přestupky řešit
Brno zůstává mezi krajskými městy unikátem. Na jeho silnicích stále nefunguje byť jediný radar. První úsekové měření chtělo město spustit letos v létě na Kníničské ulici, termín se však odsouvá na...
Zásah policie na Ústavním soudu. Budovu evakuovala kvůli nálezu munice
Při rekonstrukci objektu Ústavního soudu v Brně se dnes našla zkorodovaná munice, zřejmě z druhé světové války. Policie budovu preventivně krátce evakuovala a na místě zasahoval policejní...
Policie zná totožnost agresorů, kteří zbili patnáctiletého chlapce
Obavy o bezpečnost vyvolalo nedávné brutální napadení patnáctiletého chlapce skupinkou mladých agresorů včetně dívek ve Vyškově. Kriminalisté už znají totožnost nezletilých a mladistvých aktérů...
Trasu obchvatu Bučovic zkoumají pyrotechnici, očekávají munici z druhé světové války
Na pětikilometrovou trasu budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku dnes poprvé vyrazili pyrotechnici. Území prověří z hlediska možného výskytu nevybuchlé munice z druhé světové války. Teprve po...