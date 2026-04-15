Zoo v Brně chová poprvé vzácné zoborožce, počkala si na ně osm let

Autor:
  13:13
Zoologická zahrada v Brně rozšířila svou kolekci ptáků o mimořádně vzácný druh – zoborožce guinejské. Tento druh s rozpětím křídel dosahujícím až jeden a půl metru je v evropských chovech stále raritou. Vedení zahrady se původně pokoušelo získat jedince z indonéského ostrova Jáva, nakonec dorazili samec narozený loni v maďarském Szegedu a dvouletá samice z Atén.
Zoborožec guinejský je v evropských chovech stále raritou. Na snímku dvouletá samice. (15. dubna 2026) | foto: Petr Suvorov

Brno se zařadilo mezi 26 evropských zoo, které zoborožce guinejského chovají. Celková populace v evropských zahradách čítá přibližně 60 jedinců. V Česku jej mohou návštěvníci vidět kromě Brna už pouze v Liberci.

Jde o středně velkého zoborožce s hmotností kolem dvou kilogramů. V lidské péči se může dožít až 50 let a pohlavně dospívá mezi čtvrtým a šestým rokem života. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody je druh veden v kategorii málo dotčený, přesto je jeho chov v zoologických zahradách komplikovaný a dlouhodobě omezený.

Zoborožec guinejský je v evropských chovech stále raritou. Na snímku dvouletá samice. (15. dubna 2026)
V lidské péči se může zoborožec guinejský dožít až 50 let. (15. dubna 2026)
Dvouletá samice zoborožce guinejského pochází z aténské zoo. (15. dubna 2026)
Samec zoborožce guinejského dorazil do brněnské zoo z maďarského Szegedu, kde se narodil v loňském roce. (15. dubna 2026)
Cesta zoborožců do Brna byla podle vedení zahrady mimořádně dlouhá a náročná. První jednání o jejich získání začala už v roce 2018, kdy se zoo pokoušela o dovoz jedinců z Jávy. Následovala řada složitých vyjednávání s indonéskými partnery i evropskými koordinátory chovu. V té době byl totiž tento druh v Evropě rozmnožován jen výjimečně. Celý proces trval plných osm let.

„Získání zoborožců guinejských je výsledkem dlouhodobé trpělivé práce a mezinárodní spolupráce. Velmi si vážíme toho, že se nám podařilo tento vzácný druh do Brna přivézt. Věříme, že se nám podaří vytvořit stabilní chovný pár a do budoucna přispět i k jeho rozmnožování v lidské péči,“ uvedl kurátor chovu ptáků Petr Suvorov.

Zoborožce guinejské chová brněnská zoo vůbec poprvé. Naposledy mohli místní návštěvníci vidět velké zoborožce před více než 30 lety – konkrétně zoborožce malabarského a dvojzoborožce žlutozobého.

Zoo Brno se však chovu ptáků ze skupiny zoborožců v posledních letech začíná intenzivně věnovat. V současnosti tam návštěvníci uvidí také pár velkých pozemních zoborožců kaferských, pár drobných stromových zoborožců Deckenových a známé dudky chocholaté.

Nejnovější ptačí obyvatele lze pozorovat v pavilonu Exotárium v horní části zahrady. Ve volné přírodě tento druh obývá oblast Papuy – Nové Guineje, Moluckých a Šalamounových ostrovů.

