Velká znojemská vinařství se spojují do společného holdingu, věří v lepší rozvoj

Autor:
  11:01
Jeden z hlavních producentů moravských vín Znovín Znojmo mění majitele. Společně s ním se zařadí pod jednotný holding další tři vinařství, které dohromady hospodaří na zhruba tisícovce hektarů vinic právě na Znojemsku.
Fotogalerie4

Znovín Znojmo | foto: Znovín Znojmo

Za holdingem ZWG.WINE, který vznikl letos v říjnu, stojí dvojice podnikatelů Stanislav Lancouch a Vladimír Viklický. Ti se už postupně v minulých letech dostali do vedení dalších vinařství Lahofer, Hanzel a Waldberg.

Právě s nimi vytvoří Znovín Znojmo, který denně prodá 17 tisíc lahví a hospodaří na přibližně 500 hektarech, společný holding s jednotnou vlastnickou strukturou. Vinohrady, které dvojice ovládá, se tak tímto kontraktem více než zdvojnásobí.

Znovín Znojmo
Vinohrady vinařství Znovín Znojmo
Vinohrady vinařství Znovín Znojmo
Znovín Znojmo
4 fotografie

„Chceme navázat na silné stránky Znovínu, ale rozvíjet je moderním způsobem, který odpovídá dnešnímu trhu,“ přiblížil Stanislav Lancouch.

Aktuálně podle svých slov neplánují žádné zásadní změny, nabídka Znovínu zůstává, ceny se nemění a také zaměstnanci mohou být v klidu.

„Plánované investice se budou týkat modernizace provozů, obnovy vinic, digitalizace procesů a logistiky,“ přiblížil s tím, že u Znovínu, který patří do první desítky největších vinařů v Česku, vnímá velký potenciál.

Pivaři se na nás dívali skrze prsty, vzpomíná Pavel Vajčner ze Znovínu Znojmo

I když bude mít čtveřice vinařství stejné majitele, zachovají si jednotlivé provozy svůj vlastní styl, výrobu, sklepmistra i okruh zákazníků, tedy svou identitu. Naopak budou mít společné strategické vedení a ekonomické zázemí.

„Znovín staví na dlouhé tradici, historii a hlubokém vztahu k regionu. Má navíc silné vazby na turismus a komunitu, a ty chce holding dále posilovat. Zážitky spojené s vínem budou součástí naší identity,“ prohlásila Miroslav Majer, nový obchodní ředitel ZWG.WINE.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Autobus s cestujícími se sám rozjel, proboural se do rodinného domu u silnice

Místo vstupních dveří a chodby rodinného domu v Benešově na Blanensku zbyl po nehodě jen velký otvor a hromada cihel. Autobus se totiž ve čtvrtek ráno podle policie samovolně rozjel přímo do...

30. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:22

Velká znojemská vinařství se spojují do společného holdingu, věří v lepší rozvoj

Jeden z hlavních producentů moravských vín Znovín Znojmo mění majitele. Společně s ním se zařadí pod jednotný holding další tři vinařství, které dohromady hospodaří na zhruba tisícovce hektarů vinic...

30. října 2025  11:01

Kolem Soutoku brojí proti komárům. Nasadí na ně senzory i drony s krupkami

Lidé z okolí lužních lesů Soutoku už mnohokrát zažili, jak jim hlavně v létě přemnožení komáři značně ztrpčovali život. Ačkoliv vlivem sucha se poslední roky této kalamitě vyhnuli, s připravovaným...

30. října 2025  6:03

Nevídané. Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto Kott žádá: Snižte mu trest!

Nevídáno, neslýcháno. Ačkoli faul Patrika Žitného odnesl zlomeninou lýtkové kosti, ústecký kapitán Tomáš Kott žádá odvolací komisi fotbalové asociace o zmírnění jeho desetizápasového trestu. Přidal...

29. října 2025  17:11,  aktualizováno  22:56

Psi v brněnské přírodní památce potrhali další ovce, majiteli hrozí pokuta

Psi na Stránské skále v Brně ve středu dopoledne potrhali další ovce. Strážníkům se tentokrát podařilo majitele psů dohledat a hrozí mu finanční postih. Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy v...

29. října 2025  15:39

Přednášky i klid na čtení. Kniha Brno láká na spisovatele, řeč bude též o zločinech

Nadšené čtenáře a další zájemce o literaturu láká brněnské výstaviště. V pavilonu E se od pátku do neděle uskuteční druhý ročník oblíbeného veletrhu Kniha Brno. Program návštěvníkům mimo jiné nabídne...

29. října 2025  15:05

Na Brněnské přehradě houstne provoz, parníkům překážejí hlavně paddleboardy

Bez jediné nehody zvládly parníky letošní sezonu na Brněnské přehradě, která skončí dnes odpoledne. A to přesto, že plavba lodí dopravního podniku je čím dál náročnější kvůli zvýšenému provozu na...

29. října 2025  12:17

Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké...

29. října 2025  5:49

Obavy v Břeclavi i Znojmě. Kvůli vyprázdněné státní kase hrozí odklad obchvatů

Pozůstatky dřívějších osídlení odhalují v současnosti archeologové na trase budoucího obchvatu Břeclavi. Po dlouhých letech příprav je mají už v příštím roce vystřídat dělníci, kteří se vrhnou na...

28. října 2025  13:36

Evakuace 160 lidí, škoda 15 milionů. Na Brněnsku hořela technologická pec

Ve firmě v Moravanech na Brněnsku v pondělí odpoledne hořela technologická pec. Z haly se ještě před příjezdem hasičů evakuovalo asi 160 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Škoda po požáru činí předběžně 15...

28. října 2025  9:18

Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen na jižní Moravě?

Již 107 let uplyne v úterý od založení Československa, prvního demokratického státu na našem území. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde tento svátek oslavit na jižní Moravě. Chystají se tradiční...

27. října 2025  17:30

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

27. října 2025  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.