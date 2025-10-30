Za holdingem ZWG.WINE, který vznikl letos v říjnu, stojí dvojice podnikatelů Stanislav Lancouch a Vladimír Viklický. Ti se už postupně v minulých letech dostali do vedení dalších vinařství Lahofer, Hanzel a Waldberg.
Právě s nimi vytvoří Znovín Znojmo, který denně prodá 17 tisíc lahví a hospodaří na přibližně 500 hektarech, společný holding s jednotnou vlastnickou strukturou. Vinohrady, které dvojice ovládá, se tak tímto kontraktem více než zdvojnásobí.
„Chceme navázat na silné stránky Znovínu, ale rozvíjet je moderním způsobem, který odpovídá dnešnímu trhu,“ přiblížil Stanislav Lancouch.
Aktuálně podle svých slov neplánují žádné zásadní změny, nabídka Znovínu zůstává, ceny se nemění a také zaměstnanci mohou být v klidu.
„Plánované investice se budou týkat modernizace provozů, obnovy vinic, digitalizace procesů a logistiky,“ přiblížil s tím, že u Znovínu, který patří do první desítky největších vinařů v Česku, vnímá velký potenciál.
Pivaři se na nás dívali skrze prsty, vzpomíná Pavel Vajčner ze Znovínu Znojmo
I když bude mít čtveřice vinařství stejné majitele, zachovají si jednotlivé provozy svůj vlastní styl, výrobu, sklepmistra i okruh zákazníků, tedy svou identitu. Naopak budou mít společné strategické vedení a ekonomické zázemí.
„Znovín staví na dlouhé tradici, historii a hlubokém vztahu k regionu. Má navíc silné vazby na turismus a komunitu, a ty chce holding dále posilovat. Zážitky spojené s vínem budou součástí naší identity,“ prohlásila Miroslav Majer, nový obchodní ředitel ZWG.WINE.