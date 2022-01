Nevábný průchod mezi domy chce Znojmo předělat na obdobu Zlaté uličky

Znojmo by mohlo mít svou Zlatou uličku podobně jako Pražský hrad. Proměnit by se v ní měla temná chodba v přízemí památkově chráněného Kernekerova domu na Masarykově náměstí, které by spojila s hradbami.