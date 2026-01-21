Oslava okurky, apokalypsa i kolony. Tvůrce ukazuje Znojmo pomocí umělé inteligence

  5:11
Polorozbořené autobusové nádraží, zarostlá rotunda svaté Kateřiny a místo koupaliště jen močál. To je Znojmo v roce 2089 – nebo alespoň jedna z možností, jak by mohlo po nečekaných událostech vypadat. Ačkoliv je podobný apokalyptický výjev náročné si představit, jeden z obyvatelů města vystupující na Facebooku pod jménem Realita+ dal této vizi jasnou podobu.

S pomocí umělé inteligence tvoří videa a fotky, které za pár měsíců získaly tisíce pozitivních reakcí.

Ne každý příspěvek se nese v ponuré náladě. Kromě apokalyptické budoucnosti vytvořil autor také video oslavující znojemskou okurku, dále znázornil dokončení obchvatu v roce 2175, futuristické Znojmo pod nadvládou technologií, kolony aut, nekonečné čekání v nemocnici či protržení Vranovské přehrady.

Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na Znojmo. Na snímku město v roce 2089 po apokalypse.
Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na Znojmo a jeho okolí. Na snímku Vranovská přehrada v budoucnosti.
Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na Znojmo. Na snímku pověstná zdejší okurka.
Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na Znojmo a okolí. Na snímku protržení hráze Vranovské přehrady.
21 fotografií

Inspiruje se přitom situacemi ze svého okolí a tématy, které ve Znojmě rezonují. Mnohdy přidává humor, nadsázku a satiru.

„Některé příběhy vycházejí přímo z reality, jiné jsou zcela smyšlené. Vyhýbám se však útokům na konkrétní osoby,“ přibližuje tvůrce, který chce zůstat v anonymitě. „Záměrně se ani nezapojuji do diskuzí pod příspěvky. Chci, aby se lidé zaměřili na sdělení, ne na autora. Je to pro mě způsob, jak mluvit k lidem, aniž bych musel vysvětlovat sám sebe,“ říká.

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Právě vyjádření myšlenek, emocí a nálady je dle jeho slov hlavním cílem jeho příspěvků. Že by se jednalo o formu aktivismu, odmítá. „Nemám ambice měnit chod města nebo cíleně poukazovat na řešení konkrétních problémů. Spíše témata, která ve Znojmě rezonují, otevírám. A pokud se pod videi rozvine diskuze, beru to jako přirozený důsledek,“ podotýká.

Za každým videem stojí i lidská práce

K založení stránky ho přivedla touha po kreativitě. „Věnuji se tvorbě obsahu už řadu let. Jednalo se vždy o různé formy, od vizuální práce přes video až po příběhové projekty. Ne vždy šlo o veřejnou prezentaci jako v tomto případě, ale spíše o tvorbu ‚do šuplíku‘ nebo zakázkovou tvorbu,“ popisuje muž s tím, že společné měla všechna díla jedno – práci s obrazem, emocí a atmosférou. O jeho hlavní formu obživy se nejedná, co však dělá, redakci neprozradil.

Nový rozměr dal jeho tvorbě nedávný rozvoj umělé inteligence a nástrojů s ní spojenými. Dle jeho slov mu dala svobodu, kterou dříve neměl.

Vranovská přehrada v budoucnosti.

„Hledal jsem způsob, jak své nápady a příběhy převést do audiovizuální podoby bez omezení, což umělá inteligence umožňuje. Je ale důležité si uvědomit, že pracuje výhradně s tím, co jí autor zadá, a je tak plně závislá na jeho vlastní představivosti a rozhodování,“ upozorňuje s tím, že ačkoliv ji lidé často vnímají jako soběstačný nástroj, který udělá všechno sám, za každým videem stojí lidská práce v podobě scénáře nebo struktury příběhu.

Publikovat začal teprve v říjnu, už nyní se ale může pyšnit milionem zhlédnutí. Úspěch samotného tvůrce překvapil. „Takový dosah jsem nečekal. O to více mě překvapilo, jak silně lidé na obsah reagují a jak rychle se pod ním začaly odehrávat živé debaty,“ zmiňuje.

Byty, jazyky, bezpečnost. Znojmo chystá recept na město, kde se vyplatí žít

Většina jeho příspěvků dosahuje stovek až tisícovek reakcí i komentářů. Velká část je pozitivní, ale lze nalézt i takové, které kritizují využití umělé inteligence i obsah samotných videí.

Týká se to například příspěvku, který ukazuje královské slavnosti ve Znojmě v roce 1327. „Nepokládejte videa vytvořená AI za historicky přesný obraz skutečnosti. Je tam tolik historických anachronismů (časových nesrovnalostí - pozn. red.) a blbostí, že to snad není možné,“ reaguje jeden z uživatelů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

Oslava okurky, apokalypsa i kolony. Tvůrce ukazuje Znojmo pomocí umělé inteligence

Facebookový účet Realita+ ukazuje videa tvořená umělou inteligencí zaměřená na...

Polorozbořené autobusové nádraží, zarostlá rotunda svaté Kateřiny a místo koupaliště jen močál. To je Znojmo v roce 2089 – nebo alespoň jedna z možností, jak by mohlo po nečekaných událostech...

21. ledna 2026  5:11

Dva vězni v Kuřimi několikrát znásilnili jiného, vyhrožovali mu zbitím

Ilustrační snímek

Ani za mřížemi nedokázala dvojice mužů podle obžaloby ovládnout své násilnické choutky. Ve věznici v Kuřimi na Brněnsku obvinění opakovaně znásilnili muže, který se jim podvolil pod pohrůžkou násilí....

20. ledna 2026  17:22

Naředěná kejda na Znojemsku doputovala do národního parku, havárii šetří policie

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Vodou naředěná kejda z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku se dostala do Národního parku Podyjí. Znečištění v řece Dyji dosahovalo v úterý před polednem k rakouskému Hardeggu. V pondělí...

20. ledna 2026  12:31,  aktualizováno  15:46

Řidič na D2 přežil svou smrt. V plné rychlosti narazil do kamionu a odešel po svých

Auto v plné rychlosti narazilo do kamionu, řidič sám vystoupil

Mohla to být osudová chyba. Řidič automobilu, který u Brna najížděl na dálnici, kvůli pohledu do zpětného zrcátka přehlédl stojící kolonu před sebou a v plné rychlosti narazil do kamionu. Děsivá...

20. ledna 2026  15:31

Za hacknuté údaje Špidly či Sobotky musí tvůrce webu zaplatit pokutu i odškodné

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes potvrdil peněžitý trest 200 tisíc korun pro Igora Mižáka, zakladatele a správce webu White Media, který podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin či dat...

20. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  14:32

Už žádné prodeje městských bytů v Brně. Zastupitelé zrušili jejich privatizaci

O budoucnosti družstevních bytů vystavěných před 20 lety dnes rozhodli brněnští...

Nájemníci městských bytů v Brně už je do svého vlastnictví nezískají. Zastupitelé v úterý schválili, že dosavadní doprodej podle privatizačního seznamu se ruší a s ním i veškerá pravidla. Jde o...

20. ledna 2026  14:13

V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za Lužánkami a postaví na nich nový fotbalový stadion, se však stal souboj hned tří hráčů. Majitel...

20. ledna 2026  6:19

Do Dyje unikly protrženou jímkou výkaly, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahovali hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů. Největším...

19. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  19:09

Palác, který zbořil mýtus v centru Brna. Omega slaví 20 let, emoce už opadly

Kvůli zasazení mezi historické objekty na náměstí Svobody se proti brněnskému...

Při svém otevření vyvolal nemalé emoce. Moderním vzhledem palác Omega v roce 2006 „zvedl tlak“ mnoha Brňanům, které pobouřilo jeho zasazení do proluky v samotném srdci historické zástavby. Jistou...

19. ledna 2026  16:18

Nedaleko brněnského centra hořel přízemní dům, dým byl vidět z dálky

Požár přízemní budovy v brněnské Francouzské ulici (17. ledna 2026)

Požár přízemního domu likvidovali hasiči v sobotu večer ve Francouzské ulici nedaleko centra Brna. Z místa stoupal před soumrakem hustý černý dým. Shořela část nevyužívaného jednopodlažního objektu...

17. ledna 2026  18:03,  aktualizováno  19. 1. 14:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koňská hlava stará 15 tisíc let. Vědci našli v Moravském krasu unikátní rytinu

Detail rytin na vápencovém bloku ze Švédova stolu. Na snímcích jsou ukázky...

Vědci odhalili v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu rytinu starou zhruba 15 tisíc let, tedy z konce poslední doby ledové. Nález podle nich představuje mimořádnou ukázku magdalénského umění...

19. ledna 2026  10:08

Výlet na bobří hráz či pod vodu. Chátrající zámek ožije za stovky milionů

Oblast Soutoku má přiblížit zábavnou formou nová expozice na břeclavském zámku....

Zažil Přemyslovce, Lichtenštejny i dvě armády a pod zemí skrývá pozůstatky po slovanském opevnění z 12. století. Přesto břeclavský zámek dosud chátral a peníze na obnovu byly těžko k sehnání. Sloužil...

19. ledna 2026  5:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.