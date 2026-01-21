S pomocí umělé inteligence tvoří videa a fotky, které za pár měsíců získaly tisíce pozitivních reakcí.
Ne každý příspěvek se nese v ponuré náladě. Kromě apokalyptické budoucnosti vytvořil autor také video oslavující znojemskou okurku, dále znázornil dokončení obchvatu v roce 2175, futuristické Znojmo pod nadvládou technologií, kolony aut, nekonečné čekání v nemocnici či protržení Vranovské přehrady.
Inspiruje se přitom situacemi ze svého okolí a tématy, které ve Znojmě rezonují. Mnohdy přidává humor, nadsázku a satiru.
„Některé příběhy vycházejí přímo z reality, jiné jsou zcela smyšlené. Vyhýbám se však útokům na konkrétní osoby,“ přibližuje tvůrce, který chce zůstat v anonymitě. „Záměrně se ani nezapojuji do diskuzí pod příspěvky. Chci, aby se lidé zaměřili na sdělení, ne na autora. Je to pro mě způsob, jak mluvit k lidem, aniž bych musel vysvětlovat sám sebe,“ říká.
|
Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu
Právě vyjádření myšlenek, emocí a nálady je dle jeho slov hlavním cílem jeho příspěvků. Že by se jednalo o formu aktivismu, odmítá. „Nemám ambice měnit chod města nebo cíleně poukazovat na řešení konkrétních problémů. Spíše témata, která ve Znojmě rezonují, otevírám. A pokud se pod videi rozvine diskuze, beru to jako přirozený důsledek,“ podotýká.
Za každým videem stojí i lidská práce
K založení stránky ho přivedla touha po kreativitě. „Věnuji se tvorbě obsahu už řadu let. Jednalo se vždy o různé formy, od vizuální práce přes video až po příběhové projekty. Ne vždy šlo o veřejnou prezentaci jako v tomto případě, ale spíše o tvorbu ‚do šuplíku‘ nebo zakázkovou tvorbu,“ popisuje muž s tím, že společné měla všechna díla jedno – práci s obrazem, emocí a atmosférou. O jeho hlavní formu obživy se nejedná, co však dělá, redakci neprozradil.
Nový rozměr dal jeho tvorbě nedávný rozvoj umělé inteligence a nástrojů s ní spojenými. Dle jeho slov mu dala svobodu, kterou dříve neměl.
„Hledal jsem způsob, jak své nápady a příběhy převést do audiovizuální podoby bez omezení, což umělá inteligence umožňuje. Je ale důležité si uvědomit, že pracuje výhradně s tím, co jí autor zadá, a je tak plně závislá na jeho vlastní představivosti a rozhodování,“ upozorňuje s tím, že ačkoliv ji lidé často vnímají jako soběstačný nástroj, který udělá všechno sám, za každým videem stojí lidská práce v podobě scénáře nebo struktury příběhu.
Publikovat začal teprve v říjnu, už nyní se ale může pyšnit milionem zhlédnutí. Úspěch samotného tvůrce překvapil. „Takový dosah jsem nečekal. O to více mě překvapilo, jak silně lidé na obsah reagují a jak rychle se pod ním začaly odehrávat živé debaty,“ zmiňuje.
|
Byty, jazyky, bezpečnost. Znojmo chystá recept na město, kde se vyplatí žít
Většina jeho příspěvků dosahuje stovek až tisícovek reakcí i komentářů. Velká část je pozitivní, ale lze nalézt i takové, které kritizují využití umělé inteligence i obsah samotných videí.
Týká se to například příspěvku, který ukazuje královské slavnosti ve Znojmě v roce 1327. „Nepokládejte videa vytvořená AI za historicky přesný obraz skutečnosti. Je tam tolik historických anachronismů (časových nesrovnalostí - pozn. red.) a blbostí, že to snad není možné,“ reaguje jeden z uživatelů.