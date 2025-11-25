Koňský povoz, vyhlídkové kolo i zimní kino. Na co lákají znojemské vánoční trhy

Barevnými světly a množstvím dekorací ožijí od pátku 28. listopadu ulice v centru Znojma. Den na to otevřou své stánky i trhovci na Masarykově náměstí. Koupit tam dárek svým blízkým nebo si pochutnat mohou lidé až do 31. prosince.
Znojemský advent

Znojemský advent | foto: Znojemská beseda

Znojemský advent
Znojemský advent
Znojemský advent
Kromě nakupování, jídla a pití se mohou těšit na vyhlídkové kolo, ohradu s ovcemi, betlém, několik koncertů, zimní kino nebo třeba zabijačku.

Hlavní novinkou je projížďka koňským povozem, která láká na netradiční pohled na vánoční veselí. S novými prvky se vytasila také oblíbená herna Sládkovna.

Kdy jsou vánoční trhy ve Znojmě?

  • 28. listopadu až 31. prosince 2025
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v neděli 30. listopadu v 16:45.
  • Stánky otevřou trhovci o den dříve, v sobotu 29. listopadu. V provozu budou každý den od 10 do 21 hodin. Skončí 31. prosince ve 20 hodin.

Téměř všechny vánoční prvky se ve Znojmě objeví už od pátku 28. listopadu, vyhlídkové kolo se spustí až v neděli 30. listopadu. Do kdy budou k vidění, se liší. Například herna Sládkovna bude otevřena až do 11. ledna, vyhlídkové kolo do 4. ledna, zatímco ohrada s ovcemi zmizí už 27. prosince.

Letošním vánočním stromem je 22 metrů vysoký smrk ztepilý, který městu darovali manželé Janků ze Znojma.

Znojemský advent

Kde jsou vánoční trhy ve Znojmě?

  • Masarykovo náměstí
  • Komenského náměstí
  • Václavské a Horní náměstí
  • Hradní ulice
  • U Rotundy svaté Kateřiny

Prodejní stánky a v drtivé většině i hlavní program se bude odehrávat na Masarykově náměstí. V dolním sále Znojemské besedy na Masarykově náměstí bude probíhat herna Sládkovna pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí bude až do prvního lednového víkendu vyhlídkové kolo.

Výzdoba září i na Václavském a Horním náměstí, kde je menší vánoční strom a jeden stánek. Světelné prvky se rozsvítí i na ulicích Obroková a Hradní.

Ohrada s ovcemi bude v Hradní ulici, stejně tak se tu mohou lidé každý pátek a víkend občerstvit ve stánku TeraZa u Rotundy. Navíc se tu 6. prosince uskuteční zabijačka. Dřevěný betlém bude stát u Rotundy svaté Kateřiny.

Znojemský advent

Program vánočních trhů ve Znojmě

  • Různorodý sortiment – dárky, horké nápoje, řemeslné výrobky i oblíbené české a mezinárodní dobroty
  • Zimní kino – promítání vánočních i rodinných filmů
  • Sládkovna – kočovná herna s loutkami, hračkami, maskami a dalšími předměty z tvorby manželů Sládkových
  • Vyhlídkové kolo – nezapomenutelný pohled na rozzářené město z výšky
  • Vánoční jízda koňským povozem – adventní Znojmo z jiné perspektivy
  • Zabijačka – domácí speciality, staročeská pohoda a řeznické umění
  • Ohrada s ovečkami, betlém – potěšení pro nejmladší návštěvníky
  • Fotopointy – místo pro zachycení vzpomínky
  • Splněná přání – dobročinná akce pomáhající dětem ze sociálně slabšího prostředí

Při rozsvícení vánočního stromu vystoupí zpěvák Pavel Callta s Dětským pěveckým sborem Libohlásek. Hudební program v průběhu trhů doplní také Mikuláš Hrbáček s kapelou Nanovo, Lumeny, Květinka, Marcell a fiedlerski, Banda, Pavel Čadek a Úcellová kapela nebo Zkusmeto. V městském divadle vystoupí 4. prosince i Radůza.

Silvestr – komedie v městském divadle či dětský ohňostroj na Masarykově náměstí

Znojemský advent

Novinky vánočních trhů ve Znojmě

  • Koňský povoz: na cestu se vydá každý předvánoční prosincový pátek mezi 15. a 18. hodinou. Napoprvé 5. prosince vyjede každých 15 minut, následující dva pátky pak každých 30 minut. Projíždět bude historickým centrem města.
  • Novinky ve Sládkovně: v herně nově děti i jejich rodiče naleznou mechanickou skříň v podobě pohyblivého betlému se zpívajícím sborem, který se aktivuje pohybovým senzorem. Dále také sedm nových herních instalací s názvy: Okresní přebor, Je libo sushi?, Věštkyně Jolanda, Švihej dom, mrzne!, Sáňkařská dráha pro loutkové sáňkaře a sněhové koule nebo Prodej božích kaprů. „Lidé si zde budou moci především hrát, zároveň však budou zábavnou formou překonávat rozmanité překážky a vzájemně si pomáhat,“ říká Jaroslav Chaloupecký, ředitel příspěvkové organizace Znojemská Beseda, která vánoční trhy ve Znojmě organizuje.
Jak se na vánoční trhy dostat a kde zaparkovat

Po příjezdu vlakem nebo autobusem na hlavní nádraží trvá cesta na Masarykovo náměstí asi deset minut pěšky.

Kdo by odtud chtěl využít hromadnou dopravu, může sednout na linky 803, 804 nebo 806. Všechny tři staví na zastávce Náměstí Komenského, odkud se do centra lze dostat pěšky asi za tři minuty.

Při cestování autem lze zaparkovat na parkovištích u centra. Možností je náměstí Svobody s asi 110 místy, odkud je to do centra dění asi patnáct minut. Nedaleko jsou i parkoviště na náměstí Republiky nebo v ulicích Jana Palacha či Pontassievské, odkud se lze dostat na trhy za pár minut. Cena je 10 korun za každou hodinu.

