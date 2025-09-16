Za trestní oznámení byste měli poděkovat, slyšela znojemská koalice od rivalů

Podle ANO tehdejší opozičníci upláceli některé členy tehdejší koalice, aby shodili vedení města ve složení ANO, SPD a Znojmáci. K výměně na radnici pak skutečně došlo a do čela Znojma se postavila koalice tvořená uskupeními SPOLU (spojení ODS a KDU-ČSL), Naše Znojmo, Pro Znojmo a Znojmáci.
Nové znojemské vedení v čele se starostou Františkem Koudelou (ODS) se proti nařčení z úplatků ohradilo a volalo po veřejné omluvě, které se stále nedočkalo. „Bylo přes čáru, že obvinění učinili na veřejně sledované tiskové konferenci. A když na jaře policie oznámení odložila, protože zjevně nedodali žádné důkazy, neinformovali nás o tom,“ uvedl místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).
Na pondělním zastupitelstvu se situace znovu probírala. Členové ANO nabídnutou možnost k omluvě nevyužili, místo toho svůj krok hájili.
„Podat trestní oznámení v případě, že jsme měli podezření na korupci, bylo naše právo. I když jej policie odložila, vzhledem ke kauzám z řad ODS, které nyní vyplouvají na povrch, vidíme, že nebylo úplně bezdůvodné. A nevíme, co se odhalí dále. Nemůžete si být jisti, jestli nesedíte s lidmi, kteří osobní prospěch upřednostňují před zájmy občanů. Navíc odložení trestního oznámení neznamená, že se nestalo to, na co jsme upozorňovali,“ ohradila se Solařová.
Zastupitelka Růžena Šalomonová (SPD) naopak vyzvala současné vedení k tomu, aby hnutí ANO za trestní oznámení poděkovalo. „Tím, že jej podalo a policie ho odložila, jste v podstatě očištěni. Kdyby to neudělalo, tak na vás ulpí, že jste něco udělali špatně. Pachuť by tam zůstala,“ prohlásila.
Omluvu chtělo také ANO
Místo uklidnění hrozí situace další eskalací. „Už před rokem jsme sami podali trestní oznámení za pomluvu, to ale policie krátce poté odložila. Dokud bylo prověřováno oznámení ze strany ANO, nebylo možné zajistit důkazy pro to naše. Tím důkazem by mohlo být nyní právě odložení prvního oznamení, což znamená, že bychom jej mohli podat znovu. Jestli to uděláme, nevím. Veřejnost si snad sama udělala obrázek o tom, jak to tu funguje,“ pronesl místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo).
Ten se sám na pondělním zasedání stal středem pozornosti. V úvodu totiž zastupitelé schválili na žádost Solařové doplnění bodu, ve kterém projednali jeden z Kacetlových výroků na sociálních sítích. V něm hájil doktora a radního Pavla Jajtnera (KDU-ČSL) v rámci kauzy s úmrtím novorozence ve znojemské nemocnici v roce 2022, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.
„Obvinil přitom politickou konkurenci z toho, že si článek objednala. Zmiňoval, že k informacím se server nemohl dostat jinak než přes okolí exředitele, který neunesl odvolání z pozice, a že server svoji špinavou práci na zakázku politického protivníka splnil. Následně příspěvek smazal. To není obvinění neznámého pachatele, ale konkrétní osoby, tedy nás. To je pro mě za hranou a chtěla bych slyšet veřejnou omluvu,“ vyzvala Solařová.
Ani v tomto případě nebyl apel úspěšný. Kacetl si za svým názorem stojí. „Příspěvek jsem smazal, protože se tam začaly nabalovat další reakce a celá konverzace nakonec nevyznívala příliš dobře. Je fakt, že tehdejší vedení nemocnice bylo v blízké spolupráci s hnutím ANO a nemusíte být Sherlock Holmes, abyste si to spojili. Jsem schopen svá podezření doložit pádnými argumenty v případě jakéhokoliv vyšetřování, ale ne na veřejnosti, a to vzhledem k citlivosti tématu,“ opáčil Kacetl.
5. srpna 2024