Znojmo se stává nebezpečným městem, tvrdí politici. Lidi děsí křik i potyčky

Kdyby ta věta zazněla v diskusi na sociálních sítích, nemusí znamenat mnoho, ale přímo z vedení radnice má váhu.

„Znojmo se stává nebezpečným městem,“ prohlásil na posledním jednání zastupitelů radní Radomír Kaman (ANO), když mluvil o potřebě pomoct strážníkům a hlavně stížnostech od obyvatel na problémy v ulicích. Pokřikování, ale také potyčky totiž sílí v parcích, na dětských hřištích i třeba na Horním náměstí.

Politici teď řeší, jak zasáhnout. Jedním z léků má být navýšení rozpočtu městské policie o 2,6 milionu korun. „Cíl je jasný. Posílit řady strážníků, aby se mohli intenzivněji pohybovat v problémových lokalitách a pružněji reagovat. Chceme zajistit, aby se ve Znojmě cítil každý bezpečně,“ řekla starostka Ivana Solařová (ANO). Peníze půjdou na mzdy nových strážníků, náborové sedmdesátitisícové příspěvky nebo jako motivace těm stávajícím.

Aktuálně chybí devět mužů zákona a náborová kampaň už běží. Místo dotazů zájemců se ovšem pod inzerátem štosují zlostné komentáře o dvojím metru. „Moraváka pokutovat a romskou společnost nechat vyřvávat, napadat moravské občany. Stojíte tam jak trubky a nic neděláte. Být to já, tak mě hned pokutujete. A kde je spravedlnost? “ zlobí se na oficiálním profilu radnice třeba uživatel Roman Čoman.

Inspirace i posila z Jihlavy

Starostka lidem vysvětluje, že cílem není posilovat stav strážníků kvůli pokutám, ale aby byli schopni pokrýt více lokalit zároveň a zintenzivnit činnost v terénu. V tomto ohledu vyzdvihuje akceschopnost jihlavské městské policie, kde se byli znojemští politici před časem podívat.

Šéf tamních strážníků jejich funkčnost vysvětluje dlouhodobou snahou omezit administrativu na nezbytné minimum. „Způsobilost rychle reagovat je dána počty strážníků, kteří jsou v danou chvíli k dispozici, a samozřejmě jejich vysokou motivovaností,“ uvedl pro MF DNES Stanislav Maštera s tím, že také v Jihlavě mají vyhlášeno výběrové řízení, ale situace tam není tak kritická.

A Jihlava nedodá jen inspiraci. Jedním z opatření znojemské radnice je totiž pomoc Mašterova předchůdce coby nezávislého experta – Jan Frenc vedl jihlavské strážníky šestadvacet let a čtyřiadvacet let předtím působil v armádě. Právě o zkušenost s tím, jak z městské policie vybudovat respektovanou složku, Znojmo stojí. Frenc mu podle dohody bude radit s nastavením systémových změn dvakrát do měsíce.

Zajímavostí je, že i nový šéf znojemských strážníků Milan Kovárník přišel na sklonku loňského roku z Vysočiny, kde působil jako náměstek ředitele Městské policie Jihlava. Vizi má jasnou. „Na prvním místě je bezpečnost občanů a pořádek ve městě,“ vyjmenoval a dodal, že ruku v ruce s tím jde i prevence, kterou chce rozvíjet, stejně jako zmíněnou efektivitu a atraktivitu policejního povolání.

Problémové domy jsou v soukromých rukou

Co se prevence týče, už v dubnu zastupitelé schválili milion korun na modernizaci kamerového systému. V první fázi se vymění sedm ze čtyřiatřiceti kamer, výsledkem má být rychlejší reakce na nastalé situace. Určité zlepšení se prý projevilo po nasazení nových asistentů prevence kriminality; zejména jeden z nich má velmi silnou autoritu a je uznávaný i mezi Romy. Docela dobře asistenti zafungovali na některé hlučné a agresivní výtečníky v centru města.

Obavy rodičů z nevhodného chování některých příslušníků národnostních menšin na dětských hřištích tlumočil na zastupitelstvu exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo). Jak připomněl, v době svého vládnutí chtěl lidem nedodržujícím zákon ukončovat nájem v městských bytech.

Podle jeho nástupců to však není legislativně příliš reálná možnost, spíš jen populismus. Jde také o to, že třeba dva problémové domy ve Vídeňské a Zámečnické ulici jsou soukromé. „V druhém případě jsme s majitelem jednali, ale zatím bez větších výsledků. Dokonce jsme věc konzultovali třeba s hygienou kvůli potenciálně nadměrnému počtu nájemníků, ale nenašli jsme legislativní oporu,“ vysvětlil mluvčí radnice Pavel Kovařík.

Vedení města se prý také opakovaně obrací na státní policii a žádá její větší zapojení, protože strážníci mají omezené pravomoci a hluk jako takový zpravidla postihovat nemohou.

„Bohužel se nám do Znojma stahují i nepřizpůsobiví lidé z Brna, souvisí to i s dalšími problémovými jevy. Potřebujeme větší podporu, řešení už není pouze záležitostí radnice,“ uzavřela starostka.