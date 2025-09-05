Další vyřizování účtů. Auta se ve Znojmě srazila úmyslně, řekla policie

14:37
  14:37
Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na Vídeňské třídě ve Znojmě. Podle policistů však nešlo o nehodu, ale úmyslný střet. Viník z místa ujel, policistům se ho však díky strážníkům a kamerovému systému podařilo brzy vypátrat. Podle znojemského starosty Františka Koudely jde o pokračování sporů znesvářených skupin obyvatel, trvajících dlouhodobě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Koudela (ODS) uvedl, že informace k incidentu má přímo z romské komunity. Nevraživost uvnitř ní vygradovala už v červnu, kdy muž najížděl do skupiny lidí autem ve střední části Městského parku ve Znojmě. Byla na něho uvalena vazba.

„Událost na Vídeňské třídě byla reakcí na včerejší (čtvrteční, pozn. red.) rozhodnutí o prodloužení vazby v předchozím případu. I tentokrát věřím, že bude postup stejný, ale nyní je to plně v rukou policie,“ uvedl Koudela na svém profilu na facebooku.

Za najíždění do lidí při konfliktu znepřátelených skupin je mladík ve vazbě

Zdůraznil, že jde o jednotlivce, kteří narušují veřejný pořádek. „Právě na ně cílí naše opatření. Strážníci i nadále dělají maximum, aby za takové chování každý nesl odpovídající důsledky,“ řekl starosta Znojma. Zmínil, že k dopadení viníka pomohly i nedávno instalované bezpečnostní kamery.

V autě, jehož řidič byl ve čtvrtek viníkem incidentu, policisté zastavili muže, který měl platný zákaz řízení. Dopouštěl se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svědci však podle policejního mluvčího Davida Chaloupky uvedli, že v době incidentu řídil jiný muž. I toho policisté následně vypátrali.

„Dle prvotních informací vše nasvědčuje tomu, že podezřelý způsobil střet úmyslně. Případem se proto zabývají kriminalisté pro podezření z přečinu poškození cizí věci a pokusu o ublížení na zdraví,“ řekl Chaloupka.

