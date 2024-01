Per se jako chlap, vyzval muž svého soka. Ten mu motýlkem proříznul plíci

Sedmadvacetiletý Róbert R. podle obžaloby neunesl, když se jeho družka, s níž se ve stejný den rozešel, vrátila pro své osobní věci v doprovodu svého bývalého přítele.

Toho napřed napadl teleskopickým obuškem, a když mu poškozený obušek z rukou vyrval a vyzval ho, aby se pral jako chlap, sáhl do kapsy pro nůž, jemuž se říká balisong neboli motýlek. Svého soka podle vyšetřování kriminalistů bodl do oblasti lopatky a způsobil mu hlubokou řeznou ránu, zasahující do plíce, do které poškozenému vnikl vzduch. Navrch měl Róbert R. nevítané návštěvě ještě probodnout pneumatiky na autě.

„Cítím se být vinen, ale nesouhlasím s tím, jak je situace popsána,“ řekl u soudu obžalovaný. Podle svých slov viděl napadeného a neměl v úmyslu mu způsobit vážná zranění. „Bylo to kvůli hecování, pořád na mně řval, ať se biju jako chlap. Vyhrotil to on, vyzýval mně, já se ohnal jenom jednou,“ prohlásil.

Někdejšího přítele své bývalé družky prý chtěl jenom odehnat od své chatky, ve které v době incidentu pobýval. „Netušil jsem, že jsem ho zranil. Nebyla ani potřeba volat sanitku,“ řekl. Poté, co prořízl pneumatiky na Benediktově autě, se zase vrátil do chatky.

Poškozený se k soudu nedostavil. O závažnosti jeho zranění bude vypovídat znalec.