Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Karolína Kučerová
  5:56
Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun. Podle vedení za tím stojí podfinancování, sezonní provoz i spory s bývalým vedením radnice. To současné chce hlavně udržet areál pivovaru jako živý prostor.
Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice pivovarnictví. | foto: archiv pivovaru

Znojemský pivovar propírané písmeno Z používá skoro všude, s ruskou invazí to...
Znojemský pivovar propírané písmeno Z používá skoro všude, s ruskou invazí to...
Znojemský pivovar propírané písmeno Z používá skoro všude, s ruskou invazí to...
Znojemský pivovar propírané písmeno Z používá skoro všude, s ruskou invazí to...
12 fotografií

Když v roce 2009 Znojemský městský pivovar zavřel, znamenalo to konec éry vaření piva, která trvala téměř tři staletí. O pár let později však přišel plán na obnovení tamní pivovarnické tradice a v roce 2015 mohli zájemci ochutnat první várku.

Areál prošel modernizací, vznikly nové restaurace a oblíbené byly také prohlídky. Tomu je však nyní opět konec. Podnik je v insolvenci, návrh na ni podalo samotné vedení. „Nejsme schopni hradit své závazky,“ odůvodňuje podání insolvenčního návrhu předseda představenstva a ředitel společnosti Miroslav Harašta.

Celkový objem dluhů se pohybuje kolem čtyřiceti milionů korun. Co bude s pivovarem dál, se zatím neví, v tuto chvíli krajský soud prověřuje veškeré podklady. „Možností je samozřejmě mnoho, ale nechceme o tom zatím spekulovat. Čekáme zejména na rozhodnutí, kdo se stane insolvenčním správcem, a toho pak chceme kontaktovat,“ přibližuje další kroky místostarosta Znojma Jakub Malačka (Naše Znojmo). Právě město totiž objekt vlastní, pivovar tam byl v nájmu.

Podle Harašty došlo k úpadku z několika důvodů. „Celý projekt byl od začátku podfinancovaný, očekávali jsme náklady o polovinu nižší, než ve skutečnosti byly. Zároveň jsme sezonní podnik, žili jsme převážně z toho, co jsme vydělali během léta. A v poslední řadě k tomu dopomohly spory s bývalým vedením města,“ konstatuje Harašta.

Neshody ohledně nájmu

Šlo o situaci, kdy radnice ve složení ANO, SPD a místního uskupení Znojmáci podala trestní oznámení na své předchůdce. Důvodem bylo, že v roce 2015 měli zvýhodnit Znojemský městský pivovar při pronájmu majetku, konkrétně prostor na Masarykově náměstí, kde až do konce loňského roku fungovala oblíbená HoZpoda. Nájemné o hodnotě necelých osmi tisíc korun měsíčně jim připadalo neuvážené a mělo radnici roky připravovat o miliony.

Znojemský pivovar propírané písmeno Z používá skoro všude, s ruskou invazí to však nemá nic společného.

Podle Harašty toto sdělení poškodilo dobré jméno podniku a připravila je o řadu návštěvníků. Navíc jej považoval za pravdivé jen částečně.

„To podstatné nezaznělo. Pronajali jsme si prostor, který byl zdevastovaný, do něhož jsme museli nainvestovat přes čtyři miliony, z toho dva do majetku města, aby nám objekt vůbec zkolaudovali pro gastro provoz. Je zcela standardní, že se upravuje výše nájmu podle kvality prostor. Pokud se přenáší zátěž na nájemce, je zcela legitimní, že ten chce, aby se to promítlo v nájmu,“ bránil se tehdy.

Tuto situaci připomněla ve svém příspěvku na sociálních sítích zastupitelka Ivana Solařová (ANO), která tehdy zastávala pozici starostky. „Ještě nedávno nás pan Malačka s panem Haraštou veřejně obviňovali, že kvůli našemu vedení pivovar přišel o zákazníky. Dnes už víme, že v té době pivovar čelil ztrátám a účelově nezveřejňoval účetní závěrky. Jinými slovy, problémy měli už dávno, jen se je snažili držet pod pokličkou,“ říká Solařová.

Kromě toho dodává, že dnes chce pivovar po Znojmu 21 milionů korun. „Město ale není bankomat na krytí cizích podnikatelských ztrát,“ dodává.

22. dubna 2022

To ale podle Malačky není pravda. „V tomto případě, a domnívám se, že záměrně, byla informace vytržena z insolvenčního návrhu o tom, že pivovar ve svém účetnictví eviduje technické zhodnocení budov v celkové výši asi 22 milionů korun,“ objasňuje Malačka.

Dodává, že nyní je na stávajících radních, aby udělali maximum pro udržení areálu pivovaru otevřeného pro veřejnost. Sídlí v něm třeba oblíbená enotéka. „Nechceme, aby tato situace vedla k jeho uzavření na dlouhé roky, jak tomu bylo dříve,“ doplňuje.

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  5:56

