Před 800 lety se Znojmo stalo královským městem. Oslavy se nesou v okurkovém hávu

Karolína Kučerová
  15:06
Přesně 800 let uplynulo od doby, kdy český král Přemysl Otakar I. udělil Znojmu statut královského města – vůbec prvnímu na jižní Moravě. Právě tento významný moment si místní letos připomenou řadou oslav. Sice se oslavami jako červená nit vine symbol nakládané okurky, tolik staletí však ve městě ve skutečnosti není.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.

Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města. | foto: BoysPlayNice Photography & Concept

Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
Okurka jako svíčka je jednou z připomínek letošního výročí 800 let, co Znojmo získalo statut královského města.
5 fotografií

Lidé se mohou ve Znojmě těšit na středověkou slavnost s hostinou, ležení tří armád v hradebním příkopu, pochod vojsk městem i další kulturní a zábavní program, který na ně čeká po celý rok.

Vrcholem se stane víkend od 5. do 7. června, kdy se koná takzvaná Znojemská nakládačka. „Název odkazuje k jednomu ze symbolů města, jímž jsou nakládané okurky, ale také k tomu, že návštěvníci dostanou obrazně řečeno naloženou porci zážitků,“ zdůvodňuje pojmenování starosta města František Koudela (ODS).

Oslava okurky, apokalypsa i kolony. Tvůrce ukazuje Znojmo pomocí umělé inteligence

V okolí hradu, konkrétně v Hradní ulici, na nádvoří a v jižním příkopu u Prašné a Nové věže, bude připraven historický program. Prostory nazdobí tak, aby připomínaly dobovou atmosféru právě při založení města. „Horní náměstí pak nabídne hudební vystoupení. Spojujícím prvkem je, že všichni účinkující pocházejí ze Znojma a okolí nebo na něj mají osobní vazbu, “ přibližuje Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské Besedy, která má organizaci oslav na starosti. Scénu doplní vizuální ztvárnění historie města promítané na budovu pošty.

Víčko s připomínkou výroby okurek ve Znojmě

Při procházce centrem se návštěvníci pokochají speciální květinovou výzdobou či vlajkami, které v období hlavních slavností ozdobí okolní budovy. Právě vizuální identita se stala jedním z důležitých bodů oslav. Pořadatelé ke spolupráci přizvali designerské studio Kabinet Works, jehož pracovníci navrhli například svíčku ve tvaru okurky, která voní po kopru, nebo zavařovací víčka s tematickými slogany. Tím hlavním celé kolekce se stalo „Nakládáme už od roku 1226“.

„Od začátku panovala jasná shoda na tom, že oslavy chceme pojmout jinak. Proto vznikla autorská kolekce designového merche, který není klasickým suvenýrem. Jedná se o věci, které se mají používat, nosit a dávat a které přirozeně přenášejí identitu osmisetletého města do každodenního života,“ vysvětluje zakladatelka studia Dagmar Skokanová. Merch chce v průběhu roku doplňovat o další položky, v plánu jsou například ponožky, hrnky nebo skutečné zavařené okurky. Jejich velkovýroba však ve městě skončila už před čtvrt stoletím.

Další rána pro znojemské okurky, ztrátový provoz nejspíš skončí

Některé vzpomínky však nezíská jen tak někdo. Město připravilo také pamětní medaile, jež obdrží pouze znojemské děti narozené v letošním roce. Budou jim tak připomínat, že na svět přišly při významném jubileu.

Výročí se však netočí jenom okolo slavností, zábavy a suvenýrů – zaujme také lidi, kteří se chtějí něco nového dozvědět. Po celý rok se bude totiž zapojovat mnoho místních organizací či institucí, třeba Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Městská knihovna nebo středisko volného času.

Okurka jako svíčka
Okurka jako svíčka
Víčko s připomínkou výroby okurek ve Znojmě
Taška s připomínkou výroby okurek ve Znojmě
5 fotografií

Znojemská beseda si pak na každý měsíc připravila netradiční prohlídky významných míst, jako je lapidárium, krypta kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava nebo část velkého barokního konventu.

Chaloupecký připomíná, že smyslem výročí není jen ulpívání na minulosti. „Nechceme být skanzenem nebo pohlednicí. Představujeme Znojmo jako živé místo, které má paměť, zároveň i současný nadhled a humor. Znojmo jsou víno a okurky, kostely i sklepy, práce i zábava. A taková je také identita jubilejního roku,“ podotýká.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole

Premium
Obecní úřad obce Březina na Brněnsku. Ve výřezu bývalý ministr spravedlnosti...

Malá vesnice u Brna připravila vlivné politiky ODS Roberta Kerndla a Pavla Blažka o desítky milionů korun, když jejich stavební pozemek proměnila v pole. Podobné zásahy do územních plánů jsou stále...

Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku...

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

Před 800 lety se Znojmo stalo královským městem. Oslavy se nesou v okurkovém hávu

Okurka jako svíčka

Přesně 800 let uplynulo od doby, kdy český král Přemysl Otakar I. udělil Znojmu statut královského města – vůbec prvnímu na jižní Moravě. Právě tento významný moment si místní letos připomenou řadou...

20. února 2026  15:06

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  14:20

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...

20. února 2026  9:39

Město se chce zbavit kamionů, přichází s odvážným plánem překládky na vlaky

Oprava hlavního tahu E 59 z Jihlavy na Znojmo

Vedení Znojma nedávno představilo plán na zklidnění dopravy v centru či zlepšení systému parkování. Zbývá však ještě jeden dosud neřešený zádrhel, který obyvatele dlouhodobě trápí – velký počet často...

20. února 2026  5:51

Povedený pár si vyřizoval účty přímo v areálu policie, zadělal si na další problémy

Partneři na sebe upoutali pozornost, účty si vyřizovali v policejním areálu

Už více na sebe povedená dvojice z Brna upozornit nemohla. Partneři, kteří se opakovaně dostávají do konfliktu se zákonem, se začali hádat přímo v areálu, kde mají policisté výcvikové středisko a...

19. února 2026  15:33

Drama v mrazivé noci. Senior zkolaboval na vycházce, po procitnutí nevěděl, kde je

Policisté hledali v zimě a tmě ztraceného seniora, nemohl na nohy

Takhle si sobotní procházku kolem Novomlýnských nádrží starší muž zcela jistě nepředstavoval. Kousek od hráze se mu zamotala hlavu, omdlel a probral se až po několika hodinách do úplné tmy....

19. února 2026  14:29

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...

19. února 2026  13:24

Nelegálního odpadu z Německa je v Brně nečekaně víc, část tam zatím zůstane

Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet...

Přibližně 317 tun odpadu odvezly kamiony z černé skládky v brněnských Horních Heršpicích zpátky do Německa. Jenže se ukázalo, že odhady na množství materiálu byly nízké a ještě další desítky tun tam...

19. února 2026  12:23

Spory v úřadě i s předchůdci. Křečkovi po šesti letech končí mandát ombudsmana

Ombudsman Stanislav Křeček

Od roku 2013 nejprve působil Stanislav Křeček šest let jako zástupce veřejného ochránce práv, stejně dlouhé období pak strávil coby nejvyšší představitel této instituce sídlící v Brně. Už samotné...

19. února 2026  10:05

Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily...

19. února 2026  5:45

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Chytrým zastávkám v Brně odzvonilo. Panely ničili vandalové, zároveň zastaraly

Jediný informační panel, který brněnský dopravní podnik provozuje, zůstal na...

Rozvoj chytrých zastávek MHD v Brně skončil prakticky dříve, než začal. Před osmi lety vznikl pilotní projekt na Moravském náměstí, který fungoval do roku 2022. Informační panely odsud zmizely kvůli...

18. února 2026  16:03

Ve vzteku sedl do auta a dupl na plyn. Teď vyslechl trest za usmrcení chlapce na kole

Premium
ilustrační snímek

Když se loni v březnu Patrik Kovář doma pohádal s otcem, rozhodl se zchladit si hlavu projížďkou ve svém BMW. Jel cestou, kterou dobře znal, možná i proto překročil v místě povolenou sedmdesátku o...

18. února 2026  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.