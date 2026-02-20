Před 800 lety se Znojmo stalo královským městem. Oslavy se nesou v okurkovém hávu

Lidé se mohou ve Znojmě těšit na středověkou slavnost s hostinou, ležení tří armád v hradebním příkopu, pochod vojsk městem i další kulturní a zábavní program, který na ně čeká po celý rok.
Vrcholem se stane víkend od 5. do 7. června, kdy se koná takzvaná Znojemská nakládačka. „Název odkazuje k jednomu ze symbolů města, jímž jsou nakládané okurky, ale také k tomu, že návštěvníci dostanou obrazně řečeno naloženou porci zážitků,“ zdůvodňuje pojmenování starosta města František Koudela (ODS).
V okolí hradu, konkrétně v Hradní ulici, na nádvoří a v jižním příkopu u Prašné a Nové věže, bude připraven historický program. Prostory nazdobí tak, aby připomínaly dobovou atmosféru právě při založení města. „Horní náměstí pak nabídne hudební vystoupení. Spojujícím prvkem je, že všichni účinkující pocházejí ze Znojma a okolí nebo na něj mají osobní vazbu, “ přibližuje Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské Besedy, která má organizaci oslav na starosti. Scénu doplní vizuální ztvárnění historie města promítané na budovu pošty.
Při procházce centrem se návštěvníci pokochají speciální květinovou výzdobou či vlajkami, které v období hlavních slavností ozdobí okolní budovy. Právě vizuální identita se stala jedním z důležitých bodů oslav. Pořadatelé ke spolupráci přizvali designerské studio Kabinet Works, jehož pracovníci navrhli například svíčku ve tvaru okurky, která voní po kopru, nebo zavařovací víčka s tematickými slogany. Tím hlavním celé kolekce se stalo „Nakládáme už od roku 1226“.
„Od začátku panovala jasná shoda na tom, že oslavy chceme pojmout jinak. Proto vznikla autorská kolekce designového merche, který není klasickým suvenýrem. Jedná se o věci, které se mají používat, nosit a dávat a které přirozeně přenášejí identitu osmisetletého města do každodenního života,“ vysvětluje zakladatelka studia Dagmar Skokanová. Merch chce v průběhu roku doplňovat o další položky, v plánu jsou například ponožky, hrnky nebo skutečné zavařené okurky. Jejich velkovýroba však ve městě skončila už před čtvrt stoletím.
Některé vzpomínky však nezíská jen tak někdo. Město připravilo také pamětní medaile, jež obdrží pouze znojemské děti narozené v letošním roce. Budou jim tak připomínat, že na svět přišly při významném jubileu.
Výročí se však netočí jenom okolo slavností, zábavy a suvenýrů – zaujme také lidi, kteří se chtějí něco nového dozvědět. Po celý rok se bude totiž zapojovat mnoho místních organizací či institucí, třeba Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Městská knihovna nebo středisko volného času.
Znojemská beseda si pak na každý měsíc připravila netradiční prohlídky významných míst, jako je lapidárium, krypta kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava nebo část velkého barokního konventu.
Chaloupecký připomíná, že smyslem výročí není jen ulpívání na minulosti. „Nechceme být skanzenem nebo pohlednicí. Představujeme Znojmo jako živé místo, které má paměť, zároveň i současný nadhled a humor. Znojmo jsou víno a okurky, kostely i sklepy, práce i zábava. A taková je také identita jubilejního roku,“ podotýká.