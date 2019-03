Znojmo chce nový bazén u kláštera, část lidí volá po opravě lázní

Rezavé spáry, prasklé kachličky a v zázemí co chvíli havárie v podobě prasklé trubky a syčící páry.

Bazén v městských lázních na náměstí Svobody ve Znojmě slouží už půl století a nyní je na hranici životnosti. A to v době, kdy je znovu povinné školní plavání, a tak jím každoročně projdou více než dva tisíce školáků z celého Znojemska.

Kromě malého školního bazénu v Příměticích jsou přitom nejbližší kryté plovárny padesát až osmdesát kilometrů daleko, v Třebíči, Brně nebo Jihlavě.

Vyrůst má proto nový bazén, a to v areálu letní plovárny u Louckého kláštera. Radnice už shání peníze. Starosta Znojma Jan Grois (ČSSD) chce žádat o padesát milionů korun kraj, a vyjednal si proto podporu starostů z okolí.

„Nechceme po obcích peníze, ale pouze morální a formální podporu, aby na kraji, případně na vládě věděli, že nový moderní krytý bazén pomůže celému regionu,“ vysvětluje.

O bazénu se mluví pět let

Ví to minimálně už Milan Hnilička, vládní zmocněnec pro sport a hokejový brankář, který je budoucím šéfem Národní sportovní agentury, jež bude mít na starost financování sportu. Grois mu plány na bazén představil přímo na místě.

„Ocenil, že máme projekt připravený a postupujeme velmi rychle, takže existuje šance, že bychom mohli dosáhnout na nějaký dotační titul,“ shrnul po setkání Grois. A bude to třeba, protože odhadovaný rozpočet na nový krytý bazén se vyšplhá ke 230 milionům korun.

Ve Znojmě se o novém pětadvacetimetrovém bazénu mluví zhruba pět let. Během nich si plavci obhájili například to, aby měl osm, a ne jen šest drah. Argumenty k tomu mají – fungují tu úspěšně už dva plavecké kluby, které vychovaly několik olympioniků a účastníků mezinárodních šampionátů.

Kromě toho tu má být i multifunkční fitness a wellness. Postupně se rozptýlily i obavy, že devět metrů vysoká stavba zastíní kulturní památku Loucký klášter.

„Stavba je navržena s ohledem na okolní kontext tak, aby příliš nedominovala v sousedství historické stavby i jednoduchých objektů letní plovárny. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží,“ píše se v projektové dokumentaci z dílny brněnské Architektonické kanceláře Burian-Křivinka, která je zároveň autorem projektu přilehlé venkovní plovárny.

Projekt nyní čekají jen dílčí změny, dokumentace pro stavební povolení je téměř hotová. „Následně o něj podáme žádost. Mezitím proběhne soutěž na zhotovitele dokumentace pro provádění stavby,“ upřesnila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Spojení s plovárnou ušetří energii i personál

Nový bazén přitom nebyl jedinou variantou. Stále se ozývají hlasy, jestli by nebyla lepší rekonstrukce zmíněných městských lázní. Ty jsou dominantou náměstí přiléhající k městskému parku a na jejich pozemku je i venkovní bazén, také zchátralý. Někteří se tak bojí, že se z lázní stane brownfield.

Například lídr největší opoziční strany Pro Znojmo Lukáš David nerozporuje, že město bazén potřebuje.

„Ale jako zastupitel města chci znát i ono pověstné ‚bé‘ v podobě plánu na revitalizaci a využití stávající budovy lázní. Pokud chceme náš společný majetek spravovat svědomitě, musíme spoluobčanům říct, co bude s touto starou a chátrající budovou na velmi lukrativním místě,“ vysvětluje.

Pro Znojmo se dlouhodobě staví za rekonstrukci a rozšíření stávajících lázní kvůli umístění v centru a dostupnosti ze všech částí města.

Že se bazén stěhuje ven z centra města na periferii, kritizuje i znojemský architekt Jan Hora. „Bazén má být v centru, když se vystěhuje, vytvoří se tím nový problém. A uvolní se jedna z nejcennějších parcel ve městě,“ napsal nedávno v diskusi na Facebooku.

Místostarosta Jakub Malačka (ČSSD) připouští, že dříve prosazoval rekonstrukci. Ale spousta důvodů ho nakonec vedla ke stavbě na zelené louce. Mezi nimi jmenuje třeba společnou technologii ohřevu vody pro nový krytý bazén i sousedící venkovní plovárnu, nižší počet potřebného personálu nebo skladování nebezpečného chloru pouze na jednom místě. Jako klady vidí i to, že se lidé snadno přesunou při změně počasí z jednoho bazénu do druhého.

K budoucnosti stávajících lázní město ještě připraví veřejné projednávání. Variant, co s nimi, zazněla během let spousta. Jednotlivci i různé spolky tady navrhují třeba galerii, ale i kancelářský prostor nebo sportovní halu. Poslední možnost už dříve architekti vyčíslili, spolkla by dalších 210 milionů korun. Pro srovnání jde o čtvrtinu všech výdajů rozpočtu Znojma na letošní rok.