Ředitele znojemské nemocnice odvolali. Ani zajištění nového primáře mu nepomohlo

Autor:
  12:40aktualizováno  12:56
Hlubokou krizi na interním oddělení znojemské nemocnice její ředitel Miroslav Kavka neustál. Krajští radní jej ve čtvrtek odvolali. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) nedokázal zajistit chod pracoviště poté, co podal výpověď dlouholetý uznávaný primář Zdeněk Monhart a odchodem hrozilo dalších sedm internistů.
Nemocnice Znojmo | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pavel Jajtner a Miroslav Kavka (zleva) aneb nový náměstek ředitele a jeho budoucí šéf ve znojemské nemocnici.
7 fotografií

Na vyřešení krize si dal Kavka měsíc, termín vypršel na konci března. Následně oznámil, že rezignovat nehodlá, přestože personální krize na interně dál trvala. I přes přetrvávající nespokojenost jej krajští radní v čele s Grolichem neodvolali, hejtman mu dal místo toho čas do 16. dubna, aby sám rezignoval.

Ani poté Kavka svůj odchod neoznámil. Naopak ve středu informoval, že že úspěšně ukončil jednání vedoucí k zajištění chodu interny. O rezignaci ani jakýchkoliv úvahách o ní se vůbec nezmínil.

Pavel Jajtner a Miroslav Kavka (zleva) aneb nový náměstek ředitele a jeho budoucí šéf ve znojemské nemocnici.
„Podařilo se smluvně zajistit nového plně kvalifikovaného a zkušeného primáře s akademickým titulem s termínem nástupu 27. dubna. Dále je smluvně zajištěno šest plně kvalifikovaných lékařů s postupným nástupem do konce dubna a dalších sedm lékařů s nejvyšší kvalifikací pro zajištění ústavních pohotovostních služeb,“ uvedl Kavka.

Vedení hejtmanství o tomto vyjádření předem nevědělo, Grolicha překvapilo. Ani zajištění nového primáře Kavkovi nepomohlo. „V úterý jsem jednal se lidmi z interny i s některými dalšími lidmi z vedení nemocnice a z ničeho nevyplynulo, že by její chod byl jakýmkoliv způsobem zajištěn, že by byl nějaký výrazný posun nebo že by pan ředitel byl ochotný vyvodit odpovědnost,“ řekl Grolich.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ředitele znojemské nemocnice Kavku odvolali

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.