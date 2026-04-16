Ředitele znojemské nemocnice odvolali. Ani zajištění nového primáře mu nepomohlo

Na vyřešení krize si dal Kavka měsíc, termín vypršel na konci března. Následně oznámil, že rezignovat nehodlá, přestože personální krize na interně dál trvala. I přes přetrvávající nespokojenost jej krajští radní v čele s Grolichem neodvolali, hejtman mu dal místo toho čas do 16. dubna, aby sám rezignoval.
Ani poté Kavka svůj odchod neoznámil. Naopak ve středu informoval, že že úspěšně ukončil jednání vedoucí k zajištění chodu interny. O rezignaci ani jakýchkoliv úvahách o ní se vůbec nezmínil.
„Podařilo se smluvně zajistit nového plně kvalifikovaného a zkušeného primáře s akademickým titulem s termínem nástupu 27. dubna. Dále je smluvně zajištěno šest plně kvalifikovaných lékařů s postupným nástupem do konce dubna a dalších sedm lékařů s nejvyšší kvalifikací pro zajištění ústavních pohotovostních služeb,“ uvedl Kavka.
Vedení hejtmanství o tomto vyjádření předem nevědělo, Grolicha překvapilo. Ani zajištění nového primáře Kavkovi nepomohlo. „V úterý jsem jednal se lidmi z interny i s některými dalšími lidmi z vedení nemocnice a z ničeho nevyplynulo, že by její chod byl jakýmkoliv způsobem zajištěn, že by byl nějaký výrazný posun nebo že by pan ředitel byl ochotný vyvodit odpovědnost,“ řekl Grolich.