Šéf nemocnice si dal měsíc na stabilizaci interny. Pokud selže, vzdá se funkce

Karolína Kučerová
  15:31
Personální problémy ve znojemské nemocnici by mohly skončit rezignací jejího ředitele Miroslava Kavky. Sám navrhl, že pokud do konce března nezajistí stabilitu interního oddělení, ze kterého chce nyní odejít minimálně sedm lékařů, vzdá se funkce. Ředitele jeho personál kritizoval za špatnou komunikaci i nefér jednání.
Fotogalerie4

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes. | foto: Nemocnice Znojmo

„Jeho návrh jsem na společném jednání přijal. Možností je buď přesvědčení stávajících lékařů, což je za mě ideální řešení, nebo nalezení jejich adekvátní náhrady včetně primáře,“ okomentoval situaci hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), který má zdravotnictví v gesci. Dodal, že nalezené řešení však nesmí ohrozit žádné jiné oddělení ve špitále. Ke stabilizaci situace má přispět také mediátor.

Čtyři lékaři z interny již výpověď v uplynulých dnech podali, další tři to mají v plánu. Výpovědní lhůta jim však uplyne až ke konci dubna, a proto Kavka souhlasil, že na nápravu situace bude mít měsíc. V případě, že by totiž selhal a koncem března rezignoval, budou mít tito lékaři stále čas vzít výpověď zpět.

Šance i pro oblíbeného primáře

Z jejich vyjádření totiž plyne, že nespokojenost tkví zejména v osobních neshodách s Kavkou a způsobu, jakým nemocnici řídí a komunikuje s personálem. Výpovědi tak označují jako formu protestu a snahy na problémy upozornit.

Problém ve znojemské nemocnici bobtná, po primáři chce odejít i sedm internistů

„V současném prostředí nemáme podmínky pro dlouhodobé plánování rozvoje oddělení, stabilizaci personálu ani systematickou koncepci dalšího směřování,“ popsali problémy lékaři.

Pokud by tedy došlo ke změně ve vedení, je možnost, že by na svých pozicích setrvali.

To dříve zmínil také renomovaný primář interny a urgentního příjmu Zdeněk Monhart, který tento „řetězec“ odchodů před pár týdny spustil. Sám však zatím jen rezignoval na post primáře, výpověď doposud nepodal. Pokud by však k žádné změně ve vedení nedošlo, má to v plánu.

„Za stávající situace nebudu pokračovat ani jako řadový lékař. Myslím si, že by to nikdo ani neočekával,“ konstatoval.

Situace se vyhrotila začátkem února, kdy podal rezignaci již zmíněný primář Monhart. Krátce na to ohlásila odchod i vrchní sestra lůžkového oddělení chirurgických oborů Monika Zakopčanová. Odůvodnili to nespokojeností s vedením nemocnice. Následně ohlásilo podání výpovědí i několik dalších lékařů interny.

