„Na plovárnu už posledních několik let nechodíme, právě kvůli chování některých lidí a třeba i pokusům o krádež. Je smutné, že zde bydlíme, žijeme, platíme daně, ale na koupaliště máme strach jít, ve městě si ani nemůžu sednout na lavičku a projít parkem je hazard. Takže jsme skončili tak, že na nákupy jezdíme na periferii a za zábavou a volnočasovými aktivitami prostě mimo Znojmo,“ popisuje svou zkušenost jedna z žen na sociálních sítích.
Podobných komentářů s ne příliš odlišnou zkušeností a názorem jsou stovky. V reakci na rvačku, ke které došlo začátkem srpna, proto radnice zavedla rychlá opatření.