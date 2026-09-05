Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Máme ze života peklo, stěžují si ve Znojmě na sousedy. Brzdí nás zákony, naříká město

Karolína Kučerová
  14:00

Fotogalerie15 Premium

Městská plovárna Louka ve Znojmě. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Potyčka téměř třicítky lidí na plovárně ve Znojmě, hromadná rvačka na náměstí Komenského, problémová lokalita ulic Dolní Česká a Zámečnická i starší incidenty, kdy skupina chlapců topila malého hocha na koupališti. Ačkoliv mezi všemi zmíněnými incidenty je rozestup několik měsíců či let, řada místních si je spojuje dohromady a vytvořila si tak obraz Znojma jakožto nebezpečného města.

„Na plovárnu už posledních několik let nechodíme, právě kvůli chování některých lidí a třeba i pokusům o krádež. Je smutné, že zde bydlíme, žijeme, platíme daně, ale na koupaliště máme strach jít, ve městě si ani nemůžu sednout na lavičku a projít parkem je hazard. Takže jsme skončili tak, že na nákupy jezdíme na periferii a za zábavou a volnočasovými aktivitami prostě mimo Znojmo,“ popisuje svou zkušenost jedna z žen na sociálních sítích.

Podobných komentářů s ne příliš odlišnou zkušeností a názorem jsou stovky. V reakci na rvačku, ke které došlo začátkem srpna, proto radnice zavedla rychlá opatření.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Stav chlapců zraněných při nehodě s opilým trenérem se zlepšil, dva už jsou doma

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Dětská nemocnice v Brně má dobré zprávy. Dva chlapci zranění minulý týden při tragické autonehodě u Doubravníku na Brněnsku, při níž jeden hoch zemřel, už mohli být díky zlepšení zdravotního stavu...

Nedolitek Coca-Coly za korunu, lahev jako úplatek. Před 55 lety začala výroba u Brna

Nápoj byl v Československu poprvé vyroben v roce 1971, a to na základě licenční...

Dnes stojí lahev Coca-Coly v regálu mezi desítkami dalších nápojů. Před 55 lety však byla něčím výjimečným. V Československu symbolizovala Západ, sháněla se přes známé a sloužila i jako úplatek....

Muž vydědil dcery a majetek netypicky odkázal městu. Peníze musí dát na útulek

Fena, o kterou se staral Štefan Šallai.

Nestává se často, aby na radnici dorazil dopis od notáře s tím, že je město uvedené v závěti jako dědic. Ze zákona totiž může pozůstalost po zemřelém spadnout leda do rukou státu, nikoli měst a obcí....

Přejel do protisměru a srazil dvě motorky. Zemřela mladá žena

ilustrační snímek

Osobní vůz u Blanska v úterý odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva motocykly. Při nehodě zemřela mladá žena. Dalšího motocyklistu převezli záchranáři do nemocnice. Silnice...

Zbrojovka - Hradec Kr. 1:0, o třetí výhře v řadě rozhodl Vašulín, domácí jsou druzí

Sestřih zápasu
Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno v zápase s Hradcem Králové. (2. září 2026)

Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu...

Máme ze života peklo, stěžují si ve Znojmě na sousedy. Brzdí nás zákony, naříká město

Premium
Městská plovárna Louka ve Znojmě.

Potyčka téměř třicítky lidí na plovárně ve Znojmě, hromadná rvačka na náměstí Komenského, problémová lokalita ulic Dolní Česká a Zámečnická i starší incidenty, kdy skupina chlapců topila malého hocha...

5. září 2026

Rally Vyškov 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Pátým a předposledním závodem Mistrovství ČR v rallysprintu je Vyškov, jede se v sobotu 5. září 2026. K vidění je celkem 6 rychlostních zkoušek, startuje spoustu zajímavých jmen.

5. září 2026  13:48

48 let, vítězný návrat. „Šnek“ Konečný: Ale měl bych míň chlastat a víc trénovat

Boxer Lukáš Konečný v diskusním pořadu Rozstřel. (25. října 2018)

Válka světů pro Lukáše Konečného, profesionální box uhájil před influencerskou scénou. Ústecký nezmar i ve 48 letech vkročil do ringu a vylezl z něj jako vítěz: na body v pátečním večeru v pražském...

5. září 2026  10:55

Brněnská koalice má na kandidátce pro volby lidi, kteří o tom nevěděli

O budoucnosti družstevních bytů vystavěných před 20 lety dnes rozhodli brněnští...

Levicová koalice Restart pro Brno má na kandidátce napsaného muže, aniž by o své kandidatuře věděl. V pátek na to upozornil server iRozhlas. Kandidáta podle informací rozhlasu vyškrtli i Piráti,...

4. září 2026  17:19

Trenérovi za tragickou bouračku s malými fotbalisty hrozí vyšší trest

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Opilému trenérovi, který minulou středu u Doubravníku na Brněnsku havaroval v autě s pěti dětmi, z nichž jedno zemřelo, policisté na základě výsledků toxikologického rozboru krve rozšířili a...

4. září 2026  14:21,  aktualizováno  14:58

Porodních asistentek je nedostatek, nemocnice nestíhají domácí návštěvy

ilustrační snímek

Letošní rok začal pro mnoho žen přívětivou změnou: po porodu nově automaticky obdrží žádanku na tři návštěvy porodní asistentky, která zavítá k nim domů, zkontroluje jejich stav a pomůže novopečené...

4. září 2026  11:37

Domovů pro seniory je málo. Brno vytipovalo jedenáct nových lokalit

Nový domov pro seniory v Nopově ulici v brněnských Židenicích nahradí ten...

Kdyby v Brně existovalo více domovů pro seniory, zcela jistě by si své nové obyvatele rychle našly. Poptávka tu dlouhodobě převyšuje nabídku, což se s přibývajícím věkem dožití ještě prohloubí....

4. září 2026  6:28

Házenkářské ME pokřtí novou brněnskou arénu. Češky chtějí v nabité skupině uspět

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese...

Brno dostane v prosinci velký sportovní dárek. Nová T Arena na výstavišti poprvé přivítá diváky při mistrovství Evropy házenkářek a domácí reprezentace bude přímo u toho. V Brně odehraje všechny tři...

3. září 2026  17:39

Nedolitek Coca-Coly za korunu, lahev jako úplatek. Před 55 lety začala výroba u Brna

Nápoj byl v Československu poprvé vyroben v roce 1971, a to na základě licenční...

Dnes stojí lahev Coca-Coly v regálu mezi desítkami dalších nápojů. Před 55 lety však byla něčím výjimečným. V Československu symbolizovala Západ, sháněla se přes známé a sloužila i jako úplatek....

3. září 2026  15:37

Je v tramvaji místo? Dopravní podnik sčítá cestující, data ukazuje aplikace

Od letošního dubna spustil dopravní podnik projekt digitálního sčítání cestujících ve všech vozidlech, jichž má přes 700.

Detailní přehled nejen o tom, které spoje jsou nejvytíženější, má brněnský dopravní podnik. Od letošního dubna spustil projekt digitálního sčítání cestujících ve všech vozidlech, jichž má přes 700.

3. září 2026  13:57

Při požáru rodinného domu se popálili dva lidé, hasiči zachraňovali i kočky

Oznámení o požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku přijali...

Dva lidé utrpěli lehké popáleniny při nočním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Hasiči také z budovy zachraňovali větší počet koček. Kvůli plamenům vyhlásili druhý stupeň...

2. září 2026  9:56,  aktualizováno  3. 9. 13:11

Zdravotnice při záchraně studenta na výcviku selhaly, potvrdil soud. Jedné trest zmírnil

Odvolací Krajský soud v Brně potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti...

Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku podmíněné tresty, jedné postih oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil....

3. září 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.