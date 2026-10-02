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Po roční opravě se ve Znojmě otevřela historická část náměstí Svobody

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  14:22
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)

Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026) | foto: ČTK

Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
7 fotografií
Po roční rekonstrukci za téměř 30 milionů korun Znojmo otevřelo nejstarší část náměstí Svobody, které se nachází na severním okraji historického centra. Dosud mělo náměstí především dopravní funkci, což se změnilo.

Na náměstí mezi křižovatkou s Jezuitskou ulicí a bývalou Horní bránou vznikly nové chodníky, vysadila se zeleň, jsou tady nové lavičky a také moderní kašna a vodní trysky pro ochlazení v horkých letních dnech.

„Vydlážděných náměstí je dost, tak jsme se rozhodli sem dát více zeleně. Osobně jsem se trochu obával moderní kašny, ale výsledek je velmi dobrý, navíc odkazuje i ke starověkému Řecku. Díky padající vodě a tryskám vedle kašny se lidé mohou v létě ochladit,“ řekl místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo). Tři ptáci v horní části kašny jsou podle něj symbolem svobody.

Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
Zrekonstruované náměstí Svobody ve Znojmě (30. září 2026)
7 fotografií

Kacetl původně přemýšlel i o tom, zda na náměstí neumístit také jezdeckou sochu krále Přemysla Otakara I., který dal Znojmu městská práva. Po debatě s kolegy však usoudil, že ji bude lépe postavit v budoucnu na jiné náměstí a náměstí Svobody ponechat více pro zeleň. Znojmo si letos připomíná 800. výročí od udělení práv.

Náměstí už je zhruba měsíc otevřené, nicméně kvůli zpoždění dodávek se až později montovala na sloupy historizující svítidla. Další část náměstí před bývalými městskými lázněmi se dočká rekonstrukce až v budoucnu souběžně s přeměnou už nefunkčního bazénu ve sportovní halu. Nyní se chystá projektová dokumentace, nejsložitější bude podle Kacetla sehnat peníze.

Dnešním náměstím Svobody procházela v minulosti dálková cesta ze Znojma do Jihlavy. Horní brána byla na konci středověku složitá pevnost, součástí bylo několik příkopů, bašt a padacích mostů. Většina opevňovacích prvků byla zrušena v polovině 19. století a posléze začalo vznikat náměstí.

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