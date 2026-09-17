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Motorka se řítila obcí stočtyřicítkou, spolujezdkyně měla cyklistickou přilbu

Jiří Černý
  12:00
Cyklistická přilba na hlavě spolujezdkyně na motorce upoutala pozornost znojemských dopravních policistů. Když se pokusili motorkáře zastavit, prudce zrychlil a začal ujíždět. Během pronásledování jel přes obec rychlostí vyšší než 140 kilometrů v hodině a zamířil i na polní cestu. Kontrola následně odhalila řetězící se zákazy řízení až do roku 2034, pozitivní test na metamfetamin a injekční stříkačku s podezřelou látkou.

KRIMI

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Policisté si motocyklu všimli na konci srpna během odpolední služby. Spolujezdkyně neměla předepsanou motocyklovou přilbu, ale pouze cyklistickou. Hlídka se proto za motocyklem vydala a řidiče vyzvala k zastavení. Ten však místo toho prudce zrychlil a zamířil směrem k Miroslavi.

„Motocyklista pokračoval v jízdě i v obci, kde dosahoval rychlosti přes 140 kilometrů v hodině. Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však dlouho nevydržel a se silničním motocyklem se brzy vrátil na silnici,“ popsal průběh pronásledování jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.

Při odbočování však řidič udělal chybu, které policisté využili. Předjeli ho, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi. Riskantní jízda se obešla bez nehody a zranění.

Zákazy řízení až do roku 2034

Při následné kontrole vyšlo najevo, že muž má se zákazy řízení zkušenosti už více než deset let. Podle policie se mu nepřetržitě řetězí od roku 2013. Aktuálně má uložené další tři zákazy, které na sebe navazují až do roku 2034.

Orientační test na drogy navíc reagoval pozitivně na metamfetamin. Muž se proto podrobil odbornému lékařskému vyšetření.

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„Policisté u něj také nalezli injekční stříkačku s bílošedou krystalickou látkou. Aby zjistili, o jakou látku se jedná, odeslali ji k odbornému zkoumání,“ uvedl Vala.

Motorkář skončil v policejní cele a jeho stroj policisté nechali odtáhnout na policejní záchytné parkoviště. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až dva roky vězení.

Spolujezdkyně vyvázla s pokutou za jízdu bez předepsané motocyklové přilby. Případem se nadále zabývají znojemští dopravní policisté.

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