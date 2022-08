Znojmo zakazuje míčové hry v parku, děti ohrožují balonem kolemjdoucí

Sám uznává, že jde o radikální rozhodnutí, jedná se však o reakci na četné stížnosti na bezohledné chování starších dětí. Všichni vědí, že jde o Romy, byť to oficiálně nezaznívá.

„V parcích se ve zvýšené míře pohybují desítky dětí nepřizpůsobivých občanů, kteří na ně nedohlíží. Každé dítě občas něco vyvede, to je normální, ale každý slušný rodič jej za to napomene, aby už to nedělalo. K tomu ale u těchto lidí nedochází,“ popisuje Malačka.

Jako příklady uvádí maminku s kočárkem, do něhož se děti schválně trefovaly kopačákem, nebo cyklistu, který vyboural, protože mu zkřížil cestu míč. Trpí podle něj rovněž stromy a keře, do kterých mladí výtržníci kopou balonem pro zábavu.

Městský park, jenž se skládá z Horního, Středního a Dolního parku, má sloužit k odpočinku, posezení nebo procházkám. Hrát s balonem si podle radních mají lidé na sportovištích. Pokud vyhlášku na začátku září schválí zastupitelé, policisté okamžitě mohou „míčové přestupky“ evidovat a pokutovat.

Jak popsal Malačka na sociálních sítích, u dětí mladších patnácti let bez rodičů se může porušování vyhlášky řešit zabavením míče nebo nahlášením sociálním pracovníkům, kteří následně záležitost pořeší s rodiči.

„A co zakázat děti?“

Pro většinu lidí se podle starosty nic nezmění, protože chovají respekt a úctu k druhým i k veřejnému prostoru. „Bohužel někteří jedinci toto vnímání světa postrádají. Pro ně platí, že co není zakázáno, je dovoleno. A protože legislativa České republiky málo chrání slušné a poctivé občany, musíme občas hledat náhradní řešení,“ tvrdí.

Odpůrci opatření v nadsázce navrhují: A co zakázat děti? Nebo jim zakázat chodit ven? Objevují se i hlasy, že těmito opatřeními a jejich pochybným zdůvodňováním vyvolávají radní v lidech nenávist a rasismus.

Ozvali se i opoziční politici. „Současné vedení radnice opět prokazuje svou neschopnost a nekompetentnost při řešení obyčejných problémů obyvatel našeho města. Když se vyskytne problém, zkrátka ho zakážou,“ kritizuje poslanec David Štolpa (ANO).

Podle znojemských Pirátů radnice kvůli pár lidem trestá všechny a spíš než skákající míč na trávě by měla řešit opilecké bitky a noční řev. „Tím se jenom ukazuje, jak obtížné je pro dosluhující znojemské radní řešit problémy občanů koncepčně a nepopulisticky,“ poukazují.

Většina obyvatel nicméně podle reakcí na sociálních sítích nové opatření vítá. Vhodné přitom není ani podle odborníků. „Samotný zákaz nic neřeší. Povede k tomu, že propast mezi ‚my‘ a ‚oni‘ se bude dále prohlubovat,“ obává se Silvie Elsnerová z organizace IQ Roma servis, která pomáhá Romům na jižní Moravě zlepšit jejich sociální situaci a vztahy.

Vhodnější by podle ní bylo vyvolat diskusi s aktéry, vyčlenit jim pro míčové hry část parku, nebo je zapojit třeba do pořádání fotbalového turnaje.

Chtěli i bezdoplatkové zóny

Na bezpečí ve Středním a Dolním parku přitom dohlížejí tři nové kamerové body. Přímo uprostřed oblasti také sídlí služebna městské policie, ale ani to nestačí.

„V období letních prázdnin se v parcích zdržuje více lidí a dochází zde častěji k různým přestupkům,“ vysvětluje šéf městské policie Petr Hladký, proč je rád, že řady strážníků posílila státní policie.

Spojené hlídky teď na parky dohlížejí od odpoledních do večerních hodin. Ve snaze o lepší spolupráci s romskou komunitou se také hledá asistent prevence kriminality; nastoupit má v říjnu.

Nejde přitom zdaleka o první „náhradní řešení“, jak jej označuje Malačka. Znojmo například chtělo zavést takzvané bezdoplatkové zóny, což je na relativně bohaté jižní Moravě naprostý unikát, ovšem Ústavní soud část zákona, která to umožňovala, zrušil.

Město už nicméně využívá metodu „třikrát a dost“, která dovoluje strhávat pokuty ze sociálních dávek z úřadu práce. Znojmo už ji uplatnilo u záškoláctví, u ostatních případů je to možné až po třetím neuhrazení pokuty, k čemuž zatím nedošlo. Radnice také spustila anonymní online formulář, kde lidé upozorňují na přestupky a strážníci je pak řeší.

Podobné typy opatření jsou podle IQ Roma servis často vedeny snahou vytlačit určitou skupinu z veřejného prostoru. „I kdyby se to podařilo, je to jen odsunutí problému do jiné části města,“ podotýká Elsnerová.

Sama uznává, že hledat kompromisní řešení, s nímž by byly všechny strany spokojeny, je složité. „Takovou úlohu by ale měli městští radní plnit namísto nálepkování části svých občanů, omezování jejich práv a svobod a uplatňování sankcí, které povedou k ještě většímu napětí,“ upozorňuje.