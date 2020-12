Ve Znojmě se rodí nová koalice. Grois už nechce spolupracovat s ANO

„Politická krize ve Znojmě je u konce. V průběhu tohoto a minulého týdne jsme vedli velmi intenzivní jednání se všemi politickými stranami působícími v zastupitelstvu. Dnes (v pondělí) jsme podepsali memorandum o vzniku nové koalice s ODS, KDU-ČSL a Pro Znojmo,“ oznámil starosta Jan Grois (ČSSD).

K sestavení nové koalice Grois vyzval minulý týden, protože hnutí ANO podle něj ztratilo důvěryhodnost. Členové ANO se zastupiteli opozičních stran začátkem října žádali, aby odstoupil z vedení radnice a podle Groise podpisy iniciovalo právě hnutí ANO.

Podle hnutí slíbil Grois rezignovat v lednu, ovšem zavázal své partnery mlčenlivostí. ANO tak vysvětluje, proč na začátku prosince na zastupitelstvo odmítlo zařadit na jednání bod právě o Groisově odvolání. „Nechali jsme zcela na něm, jak a kdy rezignaci provede,“ píše hnutí v prohlášení.

Lidovci a Pro Znojmo i nadále trvají na Groisově odstoupení z funkce starosty. „Domnívám se, že nepodílení se Jana Groise na vedení města je jedinou možností, jak si může KDU-ČSL a Pro Znojmo alespoň částečně zachovat před voliči tvář,“ řekl předseda oblastní organizace hnutí ANO Znojmo David Štolpa.

Budoucí koaliční strany hlasovaly pro zařazení bodu o odvolání Groise z vedení radnice na zasedání zastupitelstva 7. prosince. Tehdy se právě členové hnutí ANO k zařazení bodu nepřipojili.

„Zastupitelstvo situaci změnilo. Hnutí ANO se projevilo jako nedůvěryhodné i pro nás. Po prohlášení pana Groise o sestavení nové koalice jsme byli přizváni k rozhovorům a shodli jsme se na tom, že nyní není možný jiný model vládnutí. Požadavek na odstoupení starosty ale platí. Sám ve svém facebookovém příspěvku z minulého týdne uvedl, že je ochotný v zájmu stabilní koalice se svého postu vzdát. Předpokládám, že jeho místo nahradí někdo z ČSSD, my se o post starosty nebudeme ucházet,“ uvedl lídr lidovců z komunálních voleb Pavel Jajtner.



ANO kritizuje „přebujelé ego starosty“

Na požadavku odstoupení z funkce starosty trvá i Pro Znojmo. „Nově vznikající koalice s Groisem jako starostou nepočítá. Měli jsme spolu neshody, ale na druhou stranu ČSSD má i jiné kádry, ve které máme důvěru, a jsou tam i programové průsečíky. Teď vzniká koalice pro krizové období, doba je vážná a není čas na politikaření. Není lehké trvat na všech svých zásadách, i když jsem se musel psychicky připravit na společné jednání,“ sdělil za stranu Jiří Kacetl, který koalici často kritizoval.



Podle starosty budou noví političtí partneři přes Vánoce pilovat program. Představit ho chtějí v lednu.

„Vím, že jsme měli v mnohých věcech úplně rozdílné názory a v minulosti jsme proti sobě svedli nejednu polickou bitvu. Na druhé straně to byly vždycky politicky čitelné subjekty s jasným názorem. Jako jediní také projevili odvahu podílet se v této nelehké době na vedení města. Většina ostatních stran to chtěla takzvaně politicky jistit zezadu,“ doplnil Grois.

Znojemské ANO považuje za hlavní rozdmýšku uvnitř dosavadní koalice nevyjádření podpory Janu Groisovi v senátních volbách.

„Že jsme Janu Groisovi nedopomohli do Senátu, na což se už několik let chystal a věnoval tomuto cíli veškerou svou aktivitu, to se nezapomíná a muselo to být patřičně potrestáno. Navíc jsme z důvodu jím hodně nedůstojně vedené senátní kampaně, kdy neváhal rozeštvávat a zastrašovat občany Znojemska, trvali na jeho odstoupení z funkce prvního muže radnice. A to bylo pro přebujelé ego starosty Groise pověstná poslední kapka,“ hodnotí hnutí ANO ve svém prohlášení na Facebooku.