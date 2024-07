Řekněte, kdo chtěl uplácet, nebo půjdeme na policii, zuří znojemská opozice

Instruktor autoškoly i rozhodčí zdolali Lovce, jsou šampiony v pubkvízu

Mistr republiky v Hospodském kvízu je letos z Blanska. Osmičlenná parta přátel hrající za tým s názvem All In, se ze své „domovské“ nádražní hospody Na pražci dostala až do celorepublikového finále v...