Vodárny obnovily dodávky vody pro Znojmo z úpravny

Cisterny však budou ještě několik dnů navážet do vodojemů vodu z úpravny ve Štítarech, aby se zásobníky znovu naplnily.
Díky navážení vody do vodojemů od zahájení odstávky nebyla ve Znojmě a okolních obcích přerušená dodávka pitné vody z vodovodu. „Lidé nyní mohou bez obav i nadále vodu používat,“ řekla Librová. V neděli dopoledne analýza vzorků ukázala, že kvalita vody ve Znojemské přehradě je stejná, jako byla před únikem kejdy, a vodárny začaly postupně zprovozňovat technologie v úpravně.
Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok
Ekologickou havárii způsobilo v pondělí protržení betonové jímky na kejdu, což je směs výkalů hospodářských zvířat, zbytků krmiva a steliva, v Zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích, které je součástí skupiny Rhea Holding. Do potoka, který se vlévá do Dyje, směsi vyteklo zhruba 3000 metrů krychlových.
Kejda postupně protekla národním parkem Podyjí do přehrady. Aby se odtud lépe dostala Dyjí dále, vodohospodáři drželi mírně zvýšený odtok z Vranovské přehrady a ve Znojemské přehradě také později otevřeli spodní výpusti, aby kejda mohla odtéct. Koncentrace znečištění už byla nízká ve Znojemské přehradě, i přesto ještě Povodí Moravy v sobotu uvádělo, že stav vody monitoruje až k Novomlýnským nádržím.