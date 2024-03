Znojemská „škatulata“ s úředníky. Město jim za sto milionů opraví hasičárnu

Na živnostenský úřad do jedné budovy, pro občanku do další, na pokladnu i matriku zase jinam. Znojemský městský úřad je „rozesetý“ na čtyřech místech, z toho jeden objekt se nachází v havarijním stavu a další má radnice pouze v pronájmu.

Palčivý problém má vyřešit odkup bývalé hasičárny v Pražské ulici, který už odklepli zastupitelé. Město ji získá od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 36 milionů korun, podle starostky Ivany Solařové (ANO) vyjde přestavba na dalších sto milionů.

„Nemáme však na výběr. Objekt na náměstí Armády je ve velmi špatném stavu, celá desetiletí do něj město neinvestovalo prakticky ani korunu a jeho rekonstrukce by vyšla pravděpodobně ještě dráž. A prostory v budově policie v Pražské ulici musíme opustit do konce roku 2026,“ vysvětlila.

Díky sestěhování úředníků z těchto dvou míst se ušetří na provozu minimálně čtyři miliony korun ročně, investice se tak podle vedení radnice má vrátit za tři dekády. Nicméně rozpočet a podrobnější harmonogram vznikne až po uzavření smlouvy o odkupu areálu. „Jakmile nám to úřad pro zastupování státu umožní, hned zadáme statický posudek a zaměření objektu,“ informovala starostka.

Hasičárna se má přestavovat po etapách a postupně se do ní přesunou jednotlivá pracoviště úřadu. V budoucnu si tak člověk vyřídí víc věcí na jednom místě, pohodlně zaparkuje přímo v areálu, poblíž je také zastávka MHD.

Opozice: Jdeme proti proudu

Exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo) tvrdí, že jde o uspěchaný a předražený nákup, navíc bez veřejného projednání nebo alespoň ankety mezi lidmi. „Nákup, rekonstrukce a vybavení vyjdou na stovky milionů. Digitalizace jde sice pomalu, ale jde. Za dvacet let určitě nebude chodit na úřady tolik lidí, zredukují se i úředníci. Místo toho, abychom to vzali v potaz a následovali chování velkých státních i soukromých firem, jdeme přesně proti proudu,“ tvrdí. Podle něj má město dostatek vlastních budov i nezastavěných pozemků a mělo je využít.

Znojemské (ne)investice Koalice a opozice ve Znojmě se dohadují už dlouho, poslední spory souvisí s investicemi. Exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo) poukazuje, že město téměř čtyři měsíce nevypsalo veřejnou stavební zakázku. Z radnice totiž odešla většina zkušených investičních techniků a část odboru je tak prý v rozkladu. „Neschopnost vypisovat stavební tendry je závažný problém. Investice mají takzvaný multiplikační efekt - firmy získávají zakázky, zaměstnanci mají práci, utrácí vydělané peníze a těží z toho celá, nejen lokální ekonomika,“ vysvětluje. Vedení města s jeho kritikou logicky nesouhlasí. Starostka Ivana Solařová (ANO) investiční dění chválí a tajemník radnice Tomáš Lintner poukázal, že je odbor zatížený reklamacemi z minulosti a není měsíc, aby nevypadli „kostlivci ze skříně“, kteří zadání tendrů brzdí.

Předchozí vedení Znojma ostatně chtělo část úředníků přesunout do budovy pošty na Horním náměstí, kterou před dvěma lety odkoupilo za 28 milionů. Tehdy opoziční ANO bylo proti a je pořád. „Nevešla by se tam potřebná pracoviště úřadu, rekonstrukce by stála značnou částku, navíc bychom způsobili komplikace v dopravní obslužnosti a s parkováním,“ míní starostka.

Podle opozičníka Jiřího Kacetla (Pro Znojmo) by ale po modernizaci pošta pojala celý odbor správní z Pražské ulice a dalších asi šest oddělení a odborů. „Dostupnost objektu zajistí parkování na náměstí Svobody - parkovací dům, popřípadě podzemní garáže, a pochopitelně zastávka u pošty,“ podotkl.

V budově je v pronájmu Česká pošta a částečně ji využívá charita. Co s ní dál? O tom jasno není. Starostka nevyloučila ani prodej, stejně jako v případě objektu na náměstí Armády. „Zvažujeme vhodné využití, a jestli vůbec nějaké ze strany města je,“ přemítá Solařová.

Bývalé vedení Znojma vykoupilo i takzvaný Domeček, dlouholeté sídlo spořitelny v Pontassievské ulici. Tady jeho záměr - zcela výjimečně - sdílí také nová politická garnitura a vytvoří z něj společenský sál, část pronajme jako kanceláře.

Jedinečná nabídka, hlásá ANO

Každopádně hnutí Pro Znojmo bije ohledně odkupu hasičárny na poplach a záležitost nepovažuje za ukončenou. Plánuje svolat veřejné shromáždění, kde lidem představí všechny nevýhody a možné varianty umístění kanceláří městského úřadu. Zatímco opozičníci poukazují na havarijní stav hasičárny, podle hnutí ANO je mnohem lepší, než by se u dlouho opuštěného areálu čekalo, a snímky, které kritici šíří, jsou prý tendenčně vybrané.

„Odkup objektu je rozhodně jedinečná nabídka a my nesmíme váhat. Za takovou cenu těžko seženeme pozemky na tak lukrativním a dostupném místě, což mohu jako architekt s čtyřicetiletou praxí potvrdit,“ přidal svůj postoj i radní Radomír Kaman (ANO).

Areál bývalé hasičské záchranné stanice ve Znojmě se rozkládá na ploše 5 440 metrů čtverečních a tvoří ho dvě propojené administrativní budovy, rozsáhlé garáže a další drobné stavby. V územním plánu je vedený jako plocha pro občanské vybavení veřejného charakteru. „To mimo jiné znamená, že část lokality můžeme v budoucnu využít také pro další úřady, charitní zařízení, nouzové ubytování či sociální bydlení, vzdělávací instituci, ale třeba i menší park,“ naznačila možnosti starostka Solařová.