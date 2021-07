Historické vinobraní nebude ani letos. Ve Znojmě chtějí předejít covidu

Zářijové slavnosti vína, které mají ve Znojmě podobu průvodu v historických kostýmech, budou letos znovu chudší. A podruhé Znojemské historické vinobraní, což je veselice pro vyšší desítky tisíc návštěvníků, překazil koronavirus.

„Slavnosti vína tak, jak je znáte, musíme přesunout na rok 2022,“ oznámili dnes pořadatelé největší akce svého druhu. Jen oficiální program se běžně odehrává v historickém centru města na třinácti scénách po tři dny.

„Doufali jsme, že díky příznivější situaci v souvislosti s pandemií budeme znát také výhled na září. Termín vinobraní byl od 10. do 12. září. Podle predikcí a stávajících podmínek se ale ani na podzim nevyhneme sektorování kulturních akcí a možná i jiných přísnějších podmínek. To je pro nás nemyslitelnou překážkou, kterou nemůžeme organizačně dodržet. Mrzí nás to, ale i letos Znojemské historické vinobraní neproběhne,“ vysvětluje František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.



Podle znojemského starosty Jakuba Malačky (nez.) jde všem především o bezpečnost. „Moc nám záleží na tom, abychom si co nejdříve mohli užít největší slavnosti vína v České republice. Nechceme však žádným způsobem ohrozit Znojmáky, ani přijíždějící návštěvníky. Za současných podmínek bychom navíc nebyli schopni udělat vinobraní v takové kvalitě, jak jej všichni znají,“ tvrdí Malačka.

„Vstupenky lze buď vrátit, nebo je využít v příštím ročníku. Zůstávají tedy v platnosti,“ doplňuje starosta.



Vinaři vymýšlejí náhradní program

Ačkoli se historická slavnost neuskuteční, vinobraní jako část vinařského roku proběhne. A ve Znojmě už chystají alternativní program, aby si podzimní vinobraní mohli s vinaři užít i milovníci vína.

„Připravujeme s vinaři program, kdy budeme zvát nejen do Znojma, ale i do přilehlých vinařských obcí. Takovým způsobem jsme schopni rozptýlit návštěvníky tak, abychom dodrželi opatření,“ nastiňuje Koudela.

Alternativní program v podobě „Vinařských t®ipů“ se uskutečnil už v loňském roce. Na stejný koncept se organizátoři i vinaři připravují i letos. Termín zůstává stejný, tedy druhý zářijový víkend. Podrobný program ještě zveřejněn není, ale zapojí se do něj nejméně desítka vinařských spolků a obcí.

Organizátoři věří, že Znojemské historické vinobraní se v plné parádě uskuteční 9. až 11. září 2022.

Vinobraní zrušili z důvodu přetrvávajících vládních opatření pro pořádání venkovních akcí také ve Valticích. Vedení města o tom rozhodlo už v květnu. „Tak obrovská akce se musí plánovat dlouhou dobu dopředu. Není možné ji naplánovat za týden nebo za měsíc. Stále se nevědělo, jestli budeme moct venkovní akce pořádat, a proto radní rozhodli takto,“ vysvětlila Bohdana Rytířová z turistického informačního centra.

Připravuje se naopak Pálavské vinobraní v Mikulově. „Všichni účinkující nám letos vyšli vstříc a můžeme do poslední chvíle vyčkávat, zda akce bude. Jsme schopni ji uskutečnit na konci srpna, když vláda rozhodne, že tento typ akcí se může konat,“ sdělil Dominik Ryšánek za pořadatele. Na rušení je podle něj ještě brzy. Organizátoři by o tom uvažovali až v momentě, kdy bude jasné, že aktuální vládní opatření neumožní zorganizovat akci v plném rozsahu.

„Zájem ze strany návštěvníků je spíše vyšší než v předcházejících letech, lze pozorovat, že kulturní akce lidem chybí. Bylo by proto nefér, kdyby získali poloviční akci. Prozatím však věříme, že se vinobraní uskuteční, letošní epidemická situace je mnohem příznivější než v loňském roce,“ doplnil Ryšánek.