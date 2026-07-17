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Na ikonický most, pokochat se a zase zpět. Znojmo zavedlo nevšední vyhlídkové vlaky

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  14:01
Cestujícím se z ikonického viaduktu naskytne jedinečný pohled na historické...

Cestujícím se z ikonického viaduktu naskytne jedinečný pohled na historické centrum Znojma, památné Hradiště svatého Hippolyta, Kraví horu, říční kaňon nebo Loucký klášter. | foto: město Znojmo

Ikonický znojemský viadukt přes údolí Dyje je nejvyšší most svého druhu na...
Ikonický znojemský viadukt je 220 metrů dlouhý a překlenuje údolí ve výšce 48...
Vyhlídkové jízdy vlakem na ikonický viadukt označilo Znojmo za dárek k 800....
Ikonický znojemský viadukt přes Dyji vybudovala v letech 1869 až 1871...
5 fotografií
Nový zážitek mohou zakusit obyvatelé i návštěvníci Znojma. Od čtvrtka jezdí zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt přes údolí řeky Dyje, nejvyšší most svého druhu na Moravě. Cestujícím se odtud naskytne jedinečný pohled na historické centrum města, památné Hradiště svatého Hippolyta, Kraví horu, říční kaňon nebo Loucký klášter. Jízdy jsou dvakrát denně a zdarma.

Do konce srpna jezdí vlaky každý den, odjezd ze znojemského nádraží je vždy ve 14.05 a 16.05. V září pojedou třikrát týdně, a to ve středu, v sobotu a v neděli. Čas odjezdu zůstane stejný. Jízdy jsou bezplatné a bez předchozí rezervace.

„Běžný vlak přes most projede během pár sekund, náš výletní vlak ale pojede pomalu a na konci mostu před tím, než vyrazí na cestu zpět, na chvíli zastaví,“ uvedla společnost Arriva, která zajišťuje vlakové soupravy.

Za jejich provoz město dopravci zaplatí 150 tisíc korun. Zájemcům svezení věnuje jako dárek k 800. výročí svého založení, které připadá na letošek.

Cestujícím se z ikonického viaduktu naskytne jedinečný pohled na historické centrum Znojma, památné Hradiště svatého Hippolyta, Kraví horu, říční kaňon nebo Loucký klášter.
Ikonický znojemský viadukt přes údolí Dyje je nejvyšší most svého druhu na Moravě.
Ikonický znojemský viadukt je 220 metrů dlouhý a překlenuje údolí ve výšce 48 metrů nad hladinou Dyje.
Vyhlídkové jízdy vlakem na ikonický viadukt označilo Znojmo za dárek k 800. výročí založení města.
5 fotografií

„Pevně věřím, že si tuto novinku o školních prázdninách užijí zejména rodiče či prarodiče se svými dětmi a vnoučaty. A nejen ti. Každý turista přijíždějící od Vídně do Znojma žasne nad unikátním vsazením našeho města do krajiny,“ uvedl místostarosta Znojma a spoluautor myšlenky Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

„Běžný vlak ale přes most prosviští během pár sekund a člověk si ani nestihne udělat fotku. Na most je pochopitelně vstup přísně zakázán. Krátké jízdy vlaků na most a zpět jsou tedy elegantním řešením, jak si nejkrásnější výhled na Znojmo plně prožít,“ řekl Kacetl.

Znojemský viadukt přes Dyji vybudovala v letech 1869 až 1871 císařsko-královská privilegovaná Rakouská severozápadní dráha. Je 220 metrů dlouhý a překlenuje údolí ve výšce 48 metrů nad hladinou řeky.

Znojemská nakládačka připomene 800 let královského města, bude hostina

Spočívá na pěti impozantních kamenných pilířích, přičemž dva krajní jsou z části zasypány do vysokých nájezdových náspů. Most prošel v letech 2007 až 2009 díky evropským fondům a přeshraniční spolupráci ČR a Rakouska generální rekonstrukcí a elektrifikací. V noci je od té doby slavnostně osvětlen.

Arriva na vyhlídkové jízdy na most nasazuje jednotky Stadler GTW, které běžně jezdí na linkách v Jihomoravském kraji a přes Znojmo. Soupravy nabízejí více než 100 míst k sezení.

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