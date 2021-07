Staré telefonní budky použít nešlo, originální znojemský orloj bude z plechu

Prvek moderního umění navrhl designér Maxim Velčovský na přání města. Poctivou řemeslnou prací, jež je třeba pro vznik celého díla, pověřili návrháři zámečníka Dušana Pokorného z obce Rybníky u Moravského Krumlova, kterého Velčovský nazývá nejodvážnějším zámečníkem v České republice.

Podle znojemské Galerie a Prostor nebylo vůbec jednoduché najít člověka, který by se návrhu Velčovského po technické stránce zhostil.



„Najít řemeslníka, který by byl schopen sochu vyrobit, se ukázalo jako komplikace. Poptali jsme jich nemálo napříč celou republikou,“ píšou zástupci galerie na svých webových stránkách.

Pro Pokorného to nebude první práce pro galerii. Tato mu ale přišla velmi zajímavá, a tak nabídku přijal. Původním záměrem díla bylo sestavit moderní sochu z vyřazených telefonních budek. Z toho ale později sešlo.

„Ty budky, které jsme měli k dispozici, nebyly všechny stejné. Některé byly v takovém stavu, že se z toho nedalo nic vyrobit. Dílo tedy vytváříme z plechu silného dva milimetry,“ vysvětluje Pokorný, který vede železářskou firmu ZamPo.

Práce už mu zabrala měsíc čistého času. Projekt se však táhne několik let a model je ve výrobě přes dva roky. Autoři se potýkali s mnoha problémy, jež celý proces brzdily.

„Práce se přerušila kvůli schvalování, statice a pak do toho přišel covid. Docela se to zpozdilo a teď je spoustu jiné práce. Díly už ale mám zkompletované a teď se to musí jen finálně povrchově doupravit a doladit detaily,“ popisuje Pokorný.



Socha by podle něj mohla stát do konce prázdnin, ale ani tento termín zatím není jistý.

Dvakrát denně zazvoní

Výsledek bude mít i funkční rovinu, a to jako časové znamení. Lidé si už sice z žádné z telefonních budek nezavolají, ale ve Znojmě budou zvonit dál. Autoři plánují do střechy vklínit mechanismus, který bude zvonit dvakrát denně – v pravé poledne a v šest hodin v podvečer. I proto se dílu pracovně říká znojemský orloj.

„Možnost komunikace se nahrazuje opakujícím se zvoněním. Je to prvek, který diváka vtahuje do mentální hry a vytrhává ho ze stereotypu všedního dne, ale má i praktický význam,“ chválí záměr díla historik umění Radek Wohlmuth.



Podle něj toto využití není náhodné, protože za minulého režimu bylo jednou z telefonních služeb právě oznamování přesného času.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celé jižní Moravy.

Pomník telefonním budkám má stát jen pár metrů od místa, kde reálná budka donedávna stála. Galerii dříve překážela, vadila cyklistům i chodcům a zhoršovala přehlednost křižovatky. Když galerie zvažovala, co s ní, objevil se nápad z ní udělat originální artefakt. V projektu Tvoříme Znojmo lidé pomník telefonním budkám dostali na první místo s velkým náskokem hlasů nad ostatními zvažovanými projekty.

České telefonní budky nikdy nedosáhly takové slávy jako ty britské, které jsou dodnes estetickou součástí ulic. V minulém měsíci šly poslední zašlé modré automaty k zemi. Jakožto výrazný výstřelek moderního umění vyvolává zamýšlená vzpomínka na ně mezi lidmi různé názory.

„Když se najde správné místo a správný nápad, může to fungovat. Lidé, kteří to u mě viděli, to občas považují za zvláštnost, ale celkově se jim to líbí. A já si myslím, že zrovna na to místo se něco takového bude hodit,“ uzavírá Pokorný.