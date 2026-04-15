Invalidní důchodce ubodal muže na ubytovně, tvrdí policie. Zadržený je ve vazbě
KVÍZ: Co víte o víně?
Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...
Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy
Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...
Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše
Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...
Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka
Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...
„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely
Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...
Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud opět zprostil obžaloby dva podnikatele
Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka. Podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška zprostil obžaloby. Oba vinu popírali a jako jediní neuzavřeli dohodu o vině a...
Invalidní důchodce ze Znojemska minulý týden podle policie ubodal muže na ubytovně. Hrozí mu až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Je ve vazbě.
Zoo v Brně chová poprvé vzácné zoborožce, počkala si na ně osm let
Zoologická zahrada v Brně rozšířila svou kolekci ptáků o mimořádně vzácný druh – zoborožce guinejské. Tento druh s rozpětím křídel dosahujícím až jeden a půl metru je v evropských chovech stále...
Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá
Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...
Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice
Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...
Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap
Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...
Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále
Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...
Řidič při ujíždění naboural čtyři auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii
Policisté v brněnských Dolních Heršpicích zkraje dubna pronásledovali zdrogovaného řidiče se zákazem řízení, který při svém úprku naboural čtyři další auta a jednomu dokonce urazil kolo. Uprchlíka...
Volejbalové Šelmy míří do Ronda. Nezdar Komety na nás snad nepřejde, smějí se
Rondo bez ledu, ale opět s nejvyššími ambicemi. Šelmy Brno odehrají finále Datart extraligy žen v hale hokejové Komety a míří hodně vysoko – na rekordní návštěvu i titul. Věří, že nezvyklé prostředí...
Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla
Když se Romana Hamzová v roce 2000 dostala z brněnských Žabin do americké WNBA, psal se výjimečný basketbalový příběh. Byla teprve druhou Češkou, která si zahrála tuhle elitní soutěž. O více než...
Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu
Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...
