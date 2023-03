Další rána pro znojemské okurky, ztrátový provoz nejspíš skončí

Ještě před dvěma lety přitom bzenecká společnost, patřící norské firmě Orkla, posilovala výrobu a hledala zaměstnance. Pika nedělá jen sterilované okurky, známá je i svými beraními rohy, zelím nebo kořenovou zeleninou.

„Cílem možného opatření je zajistit si dlouhodobou konkurenceschopnost ve světle růstu nákladů. U některých provozů bohužel kombinace vysokých výrobních nákladů a nízkých marží znamená ztrátovost. Restrukturalizace je tedy nutná, aby společnost byla konkurenceschopná a mohla investovat do dalšího rozvoje,“ vysvětluje mluvčí Orkla Foods Česko a Slovensko Martin Frýdl, proč by měly končit i závody ve středočeském Vestci a na Slovensku. Rozhodnutí musí ještě potvrdit vedení celého koncernu.

„Pokud záměr potvrdí, závody budou postupně snižovat stavy a uzavírat se během druhého pololetí tohoto roku. Konkrétně v Bzenci by se v případě finálního rozhodnutí opatření dotklo 198 pracovníků,“ vypočetl Frýdl.

„Každá koruna se třikrát obrací“

Ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Tomáš Psota to vnímá jako strategické rozhodnutí zahraničního investora.

„V rámci restrukturalizace se uzavírají v ČR jen dva závody, ostatní zůstávají v provozu. Nejde tedy o krizi jednoho odvětví, racionalizace výroby je logická, bohužel v tomto případě zasáhne náš region,“ vysvětluje. A nebojí se ani o propuštěné lidi, protože je stále vysoká poptávka po různě kvalifikovaných pozicích. „Pokud k uzavření závodu dojde, mohli by současní zaměstnanci najít novou práci relativně rychle,“ myslí si.

Naopak majitel společnosti Brickform, producenta konzervované zeleniny a ovoce pod hlavičkami RAPA Bzenec, EKON Miroslav a Novák konzervárna Hrabětice, mluví o velké ráně.

„Jde o nízce vzdělané lidi, kteří budou poměrně těžko shánět práci. Myslím, že to pro region nebude zas tak jednoduché. My zaměstnáváme i agenturní pracovníky, takže jsme připraveni nějakou část z nich převzít, vlastně nám to hraje do karet,“ poukazuje Radek Hynek. Podle něj náklady rostou všem a jde jen o to, kdo se s tím dokáže vyrovnat.

„Zdražilo všechno, plyn, zelenina, obaly. Takže musíte každou korunu třikrát obrátit, než ji vydáte, hospodařit. Samozřejmě, že něco je nutno promítnout do ceny, zákazníci musí být připraveni připlatit si, se ztrátou samozřejmě nikdo dlouhodobě vyrábět nemůže, akorát jde o to, jestli jsou náklady úměrné ceně výrobku,“ líčí Hynek, jehož konzervárny se prý se situací vypořádaly bravurně.

Znojmia přežije

Nejde přitom o první potíže „okurkové“ značky Znojmia. Před třemi lety se na některých jejich sklenicích prodávaných v Kauflandu objevil nápis „Vyrobeno v Turecku“, kde si musela společnost vypomoct dočasnou produkcí kvůli počasí i nedostatku tuzemských okurek.

Výroba sice prý dál pokračovala podle tradičních receptur – včetně macerátu z České republiky a pod přísným dohledem odborníků ze závodu v Bzenci, zákazníci si však stěžovali, že okurky jsou „jak bláto“.

I přes problémy má však značka žít dál. Pokud Pika skončí, předpokládá se, že výrobu značky Znojmia zajistí sesterské společnosti koncernu nebo externí partneři. Zda to budou opět Turci, nechce mluvčí Frýdl předjímat. „Co se týká možného místa budoucí produkce, otázka je předčasná. Vzhledem k tomu, že ještě ani nepadlo finální rozhodnutí o uzavření závodu, není na stole ani rozhodnutí o tom, kde by se v takovém případě produkty vyráběly,“ uvedl.

Jak MF DNES před dvěma lety informovala, výrobu „jediných pravých“ znojemských okurek, v regionu pěstovaných i nakládaných, vzkřísil online supermarket Košík.cz. Výrobcem pod označením Authentic Znojemské okurky je zmíněná hrabětická Novák konzervárna podle starých receptur.

Znojemskou okurku vyrábí i konzervárna PT servis z Tábora nebo Efko z jižních Čech či třeba Otto a Zuzana Boudovi ze Znojma podle rodinné receptury.