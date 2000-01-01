náhledy
Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou, zaplavily o druhém zářijovém víkendu Znojmo. Zdejší historické vinobraní je proslulé zejména pětisethlavým průvodem krále Jana Lucemburského. Letos akci přálo i počasí. (září 2025)
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V roce 2024 bylo znojemské vinobraní kvůli vydatným dešťům zrušeno, o to víc se všichni těšili na následující ročník. (září 2025)
Vinobraní bývalo dříve dvoudenní, ale Znojmo před několika lety rozšířilo akci o nedělní, i když výrazně skromnější program. (září 2025)
Znojemské historické vinobraní se často termínově kryje s Pálavským vinobraním v Mikulově, ale organizátorům to nevadí, protože málokdo navštěvuje obě akce. (září 2025)
Chloubou znojemského vinobraní je historický průvod v čele s králem Janem Lucemburským, který v roce 1327 přijel do města oslavit zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. V posledních letech krále ztvárňuje Miroslav Hrabě. (září 2025)
Průvod družiny krále Jana Lucemburského se koná vždy v pátek večer a v sobotu odpoledne. (září 2025)
První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. V roce 1974 byla tradice komunistickým režimem přerušena a k jejímu obnovení došlo až v 90. letech minulého století. (září 2025)
