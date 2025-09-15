OBRAZEM: Víno, královský pár i kejklíři. Prohlédněte si znojemské vinobraní

Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou, zaplavily o druhém zářijovém víkendu Znojmo. Zdejší historické vinobraní je proslulé zejména pětisethlavým průvodem krále Jana Lucemburského. Letos akci přálo i počasí.
Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou,... V roce 2024 bylo znojemské vinobraní kvůli vydatným dešťům zrušeno, o to víc se... Součástí znojemského vinobraní je tradičně také jarmark. (září 2025) Vinobraní bývalo dříve dvoudenní, ale Znojmo před několika lety rozšířilo akci... Znojemské historické vinobraní se často termínově kryje s Pálavským vinobraním... Chloubou znojemského vinobraní je historický průvod v čele s králem Janem... Historický průvod čítá přibližně 500 postav. (září 2025) Srdcem znojemského vinobraní je jeho středověká atmosféra. (září 2025) Průvod družiny krále Jana Lucemburského se koná vždy v pátek večer a v sobotu... První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. V roce... Znojemské historické vinobraní (září 2025) Znojemské historické vinobraní (září 2025)

