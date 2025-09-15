|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Víno, královský pár i kejklíři. Prohlédněte si znojemské vinobraní
Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti
Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...
Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno
Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...
Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty
Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...
Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi
Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...
Zchátralá zelená budka za 700 tisíc je rozložená ve skladu. Brno řeší, co s ní
Ještě donedávna stála na zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště zelená budka, která původně v centru Brna sloužila jako osvěžovna v parném létě. U výstaviště pak už spíš chátrala a město...
Za trestní oznámení byste měli poděkovat, slyšela znojemská koalice od rivalů
Loni v červenci podalo hnutí ANO na současnou vládnoucí koalici ve Znojmě trestní oznámení. Bývalá starostka Ivana Solařová v něm obvinila své politické soky z korupce. Na pondělním zasedání...
Brno o víkendu probudí výběrová káva. Festival láká na neomezenou degustaci
Jak vytrénovat smysly, aby vnímaly rozličné chutě a vůně kávy? Jakou cestu podnikne zrnko, než skončí v šálku? Jak důležitá je při přípravě voda? Festival Roast! 2025 zve o víkendu do Brna, kde se...
Agresor strhl muži hodinky přímo z ruky. Strážníků si nevšímal, museli jej povalit
Ani doprovod kamaráda a kamarádky neuchránil padesátníka v Brně od nečekaného útoku agresora. V nočních hodinách jej strhl na zem a sebral mu přímo z ruky hodinky. Zakrátko útočníka vypátrali...
Osudový týden Žabin: posily hrají o postup do Euroligy i svoji budoucnost
Ještě osudovější než obvykle je letos pro basketbalistky Žabin kvalifikace o Euroligu. Dvojzápas se španělskou Zaragozou tento a příští týden rozhodne nejen o tom, jakou evropskou soutěž budou ligové...
Do bytů v Brně zatéká voda z opravované střechy, stavební firma nekomunikuje
Těžké časy zažívají obyvatelé jednoho z bytových domů v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. V posledních týdnech jim opakovaně zatéká do bytů kvůli rekonstrukci střechy, kterou podle nich stavební...
V centru Brna byly slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňovala policie
Jednotky integrovaného záchranného systému v pondělí večer provedly taktické cvičení v budově brněnského Janáčkova divadla. Policie v některých okolních ulicích omezila provoz a veřejnost poprosila,...
Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí
Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne zranilo pět lidí. Záchranáři všechny odvezli do nemocnice, aby vyloučili vážnější zranění, řekla mluvčí...
OBRAZEM: Víno, královský pár i kejklíři. Prohlédněte si znojemské vinobraní
Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou, zaplavily o druhém zářijovém víkendu Znojmo. Zdejší historické vinobraní je proslulé zejména pětisethlavým průvodem krále Jana...
Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa
V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...
D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda
Úsek dálnice D52 z Pohořelic na Brněnsku do Mikulova na Břeclavsku překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy dala tomuto řešení přednost před estakádou, která by si...
Prodej, dům, 195 m2, Podomí
Podomí, okres Vyškov
3 590 000 Kč
Řidič vezl falešná eura za 6 milionů. Jsou na svatební hru, tvrdil celníkům
Falešné eurobankovky v přepočtu za více než šest milionů korun našli minulý týden jihomoravští celníci při kontrole dodávky na dálnici D2. Podle řidiče auta šlo o napodobeniny určené pro zábavu na...
Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, zřejmě se mstil za snížení platu
Krajský soud v Brně dnes uložil trest 6,5 roku vězení Janu Svobodovi, který loni v září zapálil skladovací halu v Boskovicích na Blanensku. Žhář použil zápalnou lahev naplněnou benzinem, kterou...