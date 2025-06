„Nemyslím si, že ji zničil někdo jen tak z opileckého nebo pubertálního vandalismu, ale spíše z hlouposti kombinované s fanatismem v domnění, že bojuje za víru. Myslím, že tím udělal pravý opak a církvi tím činem spíše ublížil. Z toho já rozhodně nemám radost. Nepřál bych si, aby to celé vrhlo na církev a víru špatné světlo, protože tohle je čin prostoduchého jednotlivce, kterému to Bůh snad odpustí,“ vyjádřil se Lacina v příspěvku na sociální síti.

Zároveň poděkoval všem svým příznivcům za slova podpory a nabádání k tomu, aby sochu Ježíše s názvem Óda na frankovku znovu vytvořil. Mnohé výzvy i nápady na sbírku ale zdvořile odmítl.

Neuspěl tak nejspíš ani jeho bratr Pavel Lacina, který ještě v týdnu mluvil o tom, že jej k vytvoření sochy chce dokopat. „I kdybychom do něj měli nalít dva litry frankovky,“ líčil s úsměvem.

Marek Lacina se ale brání, že není umělec a svou sochu označil za prostý kýč. „Udělal jsem něco, co neumím a nikdy předtím jsem nedělal. Podle toho to také vypadalo. Nestydím se ale za to. Celé jsem to vytvořil stylem pokus omyl z běžného stavebního materiálu pomocí dvou zednický špachtlí a flexy,“ popsal Lacina.

Podle něj je to, co dělá, maximálně podprůměrná lidová tvořivost. „Jen mě prostě baví výtvarka a líbí se mi hezký holky a hezký věci,“ doplnil.

Zároveň ale říká, že si lokalita u viniční trati Lizniperky u Velkých Pavlovic nějaké takové dílo zaslouží. Rád tak podpoří kohokoliv jiného, kdo by chtěl vytvořit skutečné umělecké dílo. „Možná by se to místo stalo i jakýmsi mementem lidské nebo náboženské tolerance či netolerance,“ dodal Lacina.

Případem zničené sochy se nyní zabývají policisté. Ta musí nejdříve zjistit, jestli se jedná o trestný čin nebo přestupek. „Rozhodujícím prvkem ke klasifikaci činu bude vyčíslení škody od autora zničeného díla,“ uvedl v minulých dnech pro iDNES.cz policejní mluvčí David Chaloupka.